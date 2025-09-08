Es necesario reforma el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción 13, para garantizar los derechos de los policías, peritos y agentes del Ministerio Público, señaló Renato Sales Heredia, exfiscal de Campeche, durante el foro "Por una seguridad ciudadana con rostro humano", realizado en la Cámara de Diputados.

Detalló que dicho artículo establece actualmente que pueden ser removidos por responsabilidades de desempeño, pero tienen prohibido volver a desempeñar su cargo, aún cuando prueben su inocencia.

"No hay país que trate así a sus policías, a sus fiscales y a sus peritos, ningún país en el mundo desprecia desde la Constitución a sus policías. Esto es terrible, significa que el policía ganó el juicio, que demostró que es inocente, que demostró que quien lo corrió es el corrupto. ¿Cómo vamos a construir policía con futuro desde el desprecio constitucional?", dijo.

También afirmó que la Estrategia de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum no contiene novedades, sólo retórica.

"En la nueva estrategia de seguridad, en mi opinión, con todo respeto, la verdad no es muy nueva, hay cosas que cambian, pero no es nueva, desde cuando menos la retórica", expresó.

Por su parte, José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la SSPC, refirió que le toca a los congresos locales armonizar sus legislaciones a las reformas en materia de seguridad aprobadas por el Congreso.

"Es que a través de los Congresos locales podamos generar mecanismos de reforma, de análisis y discusión, y poder sobre esa base avanzar y abonar en la construcción y concretar el objetivo central que se tiene, una vez que se piensa esta iniciativa que se analiza, que se discute, este es un espacio extraordinario, plural, que permite la posibilidad de discutir ideas, de intercambiar proyectos y poder tener un objetivo final", subrayó.

Al subsecretario también se le cuestionó sobre las recientes detenciones ligadas al huachicol de hidrocarburos, pero se negó a contestar.

"A nosotros nos corresponde participar esta mañana en este foro, seguramente el día de mañana, en la mañanera van a tener la oportunidad de articular preguntas de manera directa al gabinete de seguridad, y que va a compartir y que va a explicar de manera detallada las acciones", dijo.

