La Procuraduría Federal del Consumidor () informó que, durante el “”, que se implementó del 11 de julio al 31 de agosto, se realizaron mil 220 conciliaciones entre personas y proveedores que derivaron en la recuperación, en conjunto, de 3 millones 892 mil 618 pesos a favor de las y los consumidores.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que las conciliaciones que se reportan, se llevaron a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles () y a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO).

En ese sentido, detalló que de los mil 220 casos, 596 se conciliaron con , 314 con VivaAerobus, 283 con Aeroméxico, 4 con Iberia, 2 con Avianca y una con Airfrance.

Aunado a ello, indicó que, en centrales de autobuses, se llevaron a cabo 13 conciliaciones con ADO, 4 con Primera Plus y una con Futura y Omnibus.

Además, señaló que, con respecto a los motivos de conciliación, la mayoría fueron por demora de vuelo, 612; pérdida de vuelo, 286; cancelación de vuelo, 87; cambio de itinerario, 61; y sobreventa, 56.

Así como también negativa a la entrega del servicio, 31; problemas de abordaje por check-in, 19; información incompleta sobre el servicio, 17; cobro indebido, 15; cancelación de viaje en autobús, 10; no respeto el descuento de adultos mayores, 4; problemas de abordaje, 4; y otros, 18.

Profeco también destacó que, durante el operativo, se monitorearon 64 mil 49 productos en establecimientos relacionados con la temporada, se brindaron 26 mil 724 asesorías a las y los consumidores, 5 mil 74 de ellas en establecimientos mercantiles.

Asimismo, agregó que se colocaron 22 mil 205 preciadores, 7 mil 261 carteles del Decálogo de los Derechos del Consumidor en las áreas de mayor afluencia, se efectuaron 102 servicios de calibración, se llevaron a cabo 4 mil 288 visitas de vigilancia, 568 de verificación y se impusieron 20 suspensiones por infracciones a la (LFPC).

