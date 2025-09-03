La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, durante el “Operativo Vacacional de Verano 2025”, que se implementó del 11 de julio al 31 de agosto, se realizaron mil 220 conciliaciones entre personas y proveedores que derivaron en la recuperación, en conjunto, de 3 millones 892 mil 618 pesos a favor de las y los consumidores.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que las conciliaciones que se reportan, se llevaron a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO).

En ese sentido, detalló que de los mil 220 casos, 596 se conciliaron con Volaris, 314 con VivaAerobus, 283 con Aeroméxico, 4 con Iberia, 2 con Avianca y una con Airfrance.

Aunado a ello, indicó que, en centrales de autobuses, se llevaron a cabo 13 conciliaciones con ADO, 4 con Primera Plus y una con Futura y Omnibus.

Además, señaló que, con respecto a los motivos de conciliación, la mayoría fueron por demora de vuelo, 612; pérdida de vuelo, 286; cancelación de vuelo, 87; cambio de itinerario, 61; y sobreventa, 56.

Así como también negativa a la entrega del servicio, 31; problemas de abordaje por check-in, 19; información incompleta sobre el servicio, 17; cobro indebido, 15; cancelación de viaje en autobús, 10; no respeto el descuento de adultos mayores, 4; problemas de abordaje, 4; y otros, 18.

Profeco también destacó que, durante el operativo, se monitorearon 64 mil 49 productos en establecimientos relacionados con la temporada, se brindaron 26 mil 724 asesorías a las y los consumidores, 5 mil 74 de ellas en establecimientos mercantiles.

Asimismo, agregó que se colocaron 22 mil 205 preciadores, 7 mil 261 carteles del Decálogo de los Derechos del Consumidor en las áreas de mayor afluencia, se efectuaron 102 servicios de calibración, se llevaron a cabo 4 mil 288 visitas de vigilancia, 568 de verificación y se impusieron 20 suspensiones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

