Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó que Financiera para el Bienestar (Finabien) se posicionó por segunda semana consecutiva como “la mejor remesadora”.

En la conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Escalante explicó que Finabien se posicionó tanto en promedio de comisión como en promedio de tipo de cambio, con 19.14 pesos.

En un ejercicio hecho por la Profeco con 400 dólares, Escalante destacó 7 mil 598.77 pesos con Finabien en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Otras remesadoras que obtuvieron “palomita” son: Cloud Transfer Services, Remitly, Xoom y Unlink.

Mencionó que en la modalidad de envíos en efectivo, la que más da es Pagaphone Smart Pay.

Rocío Mejía, titular de Finabien, dijo que esta institución se ha posicionado como “el brazo financiero del Gobierno de México”. Destacó la entrega y promoción de créditos, así como el ahorro popular.

Indicó que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) pidió apoyo para la recepción de los reembolsos, ante el programa de Vivienda para el Bienestar.

Explicó Mejía que una vez que se entreguen las nuevas viviendas, se firmarán unas cartas compromiso con los reembolsos de las personas beneficiarias, quienes irán directamente a pagar a las sucursales.

“Estamos sumando al Banco del Bienestar para que también nos ayude a recibir estos pagos”, dijo al detallar que “todos los recursos que se depositen, vendrán a una bolsa y el 100% de estos regresará a la construcción de más viviendas”. Es el mismo esquema para la vivienda en renta, añadió.

