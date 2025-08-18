Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó que Financiera para el Bienestar () se posicionó por segunda semana consecutiva como “la mejor remesadora”.

En la conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en , Escalante explicó que Finabien se posicionó tanto en promedio de comisión como en promedio de tipo de cambio, con 19.14 pesos.

En un ejercicio hecho por la Profeco con 400 dólares, Escalante destacó 7 mil 598.77 pesos con Finabien en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Otras remesadoras que obtuvieron “palomita” son: Cloud Transfer Services, Remitly, Xoom y Unlink.

Lee también

Mencionó que en la modalidad de envíos en efectivo, la que más da es Pagaphone Smart Pay.

, titular de Finabien, dijo que esta institución se ha posicionado como “el brazo financiero del Gobierno de México”. Destacó la entrega y promoción de créditos, así como el ahorro popular.

Indicó que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) pidió apoyo para la recepción de los reembolsos, ante el programa de Vivienda para el Bienestar.

Explicó Mejía que una vez que se entreguen las nuevas viviendas, se firmarán unas cartas compromiso con los reembolsos de las personas beneficiarias, quienes irán directamente a pagar a las sucursales.

“Estamos sumando al para que también nos ayude a recibir estos pagos”, dijo al detallar que “todos los recursos que se depositen, vendrán a una bolsa y el 100% de estos regresará a la construcción de más viviendas”. Es el mismo esquema para la vivienda en renta, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses