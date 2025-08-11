Más Información

El procurador Federal del Consumidor (), César Iván Escalante Ruiz, informó que la remesadora Financiera para el Bienestar () se encuentra en el mejor puesto en el promedio de pesos recibidos, es decir, por cada envío de 400 dólares, se pagan en México 7 mil 610.68 pesos.

"(Finabien) mejoró su promedio de comisión y tiene un muy buen promedio de tipo de cambio y entonces en estos ejercicios que hacemos en la calculadora que está disponible para todas y para todos en la página de Internet de Profeco revisó que esta semana que por cada 400 dólares se da 7 mil 610.68 pesos", destacó.

Mientras tanto, otras remesedoras ofrecen menor cantidad de dinero, por ejemplo: Ria Money Transfer por 400 dólares ofrece 7 mil 242.99 pesos.

Sobre el tema de los, Iván Escalante informó que siguen en el monitoreo de los precios, "nuestro operativo especial de regreso a clase continúa finaliza hasta el 31 de agosto".

"Realizamos recorridos de vigilancia, monitoreo de precios y atención a personas consumidoras y recordarles también que el próximo sábado 16 de agosto tenemos nuestra feria de regreso a clases en la Ciudad de México y hay 41 ferias en todo el país, de manera coordinada con muchas autoridades estatales municipales y con cámaras de comercio", destacó.

Por otro lado, el titular de Profeco informó que el precio promedio de litro de regular está 23.56 pesos, por lo que pidió consultar un mapa virtual dónde se ubican las estaciones de servicio con precios justos.

mahc / apr

