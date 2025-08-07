La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en este mes de agosto se renovará el acuerdo voluntario con los gasolineros para mantener en 24 pesos el precio del litro de la gasolina regular.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que también en este mes se espera firmar ya la reducción de trámites para gasolineros.

La Mandataria federal destacó que la inflación ha bajado por la ayuda que se ha tenido de los empresarios al mantener el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), así como de los empresarios gasolineros en que la gasolina magna no esté por arriba de 24 pesos.

"Ha ayudado y agradecemos también a los gasolineros, este acuerdo voluntario que hicimos para que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos, lo vamos a renovar este acuerdo, ese nos toca este mes en agosto, entonces es un trabajo muy importante”, resaltó.

"¿En la renovación del acuerdo se busca que se mantengan los 24 pesos?", se le preguntó.

"Esa es la idea que se mantenga en 24 (pesos)", dijo.

“Ellos nos pedían una disminución de trámites también y se está trabajando en ello y este mes esperamos también firmar ya la reducción de trámites para gasolineras”, agregó.

