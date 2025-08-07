La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los consejos estatales y municipales de la paz, luego de que este miércoles fueron instalados por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, en Morelos.

En su conferencia mañanera de este jueves 7 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo resaltó la estrategia de seguridad y las mesas de seguridad en los estados.

“En el caso de la Secretaría de Gobernación, nos está ayudando a impulsar toda la prevención del delito y el trabajo que se presenta aquí en todos los municipios del país, en todos los estados del país. Es una estrategia integral donde también trabajamos en equipo, cada uno con sus responsabilidades para fortalecer la prevención del delito”, dijo.

Este miércoles, la titular de Segob y la gobernadora Margarita González Sarabia instalaron los consejos estatal y municipales de Paz en Morelos “para avanzar juntos, sociedad y gobierno, en la construcción de la paz desde lo local, con justicia, participación comunitaria y diálogo”.

“Seguimos atendiendo las causas que generan los conflictos”, dijo Rodríguez.

