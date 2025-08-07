La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la inflación haya bajado a 3.51% en julio, hilando su segundo mes consecutivo a la baja.

En conferencia de prensa matutina de este 7 de agosto, la jefa del Ejecutivo federal destacó que esta baja en la inflación se ha logrado por la ayuda que se ha tenido de los empresarios al mantener el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), así como de los empresarios gasolineros en mantener la gasolina magna en que no esté por arriba de 24 pesos.

Señaló que se ha logrado una disminución en el precio de la carne de pollo, cerdo y res, las cuales habían aumentado, indicó, por condiciones ajenas a nuestro país.

"Mayo fue el más alto del año 2025, una inflación de 4.42%, baja en junio a 4.32% y en julio a 3.51%, que es una disminución muy importarte. Hay una disminución que tiene que ver con el precio del pollo, de la carne de res y de la carne de cerdo, que habían subido por condiciones realmente ajenas a una situación nacional.

"Ha ayudado el trabajo que se ha estado haciendo del PACIC, que es este acuerdo que estaba desde el presidente López Obrador y que nosotros mantenemos y que agradecemos además a las tiendas comercializadoras y los productores de mantener el precio de la canasta básica […] Ha ayudado y agradecemos también a los gasolineros este acuerdo voluntario que hicimos que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos", afirmó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que este acuerdo con los gasolineros se renovará durante este mes de agosto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

