La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prepara diversas publicaciones para prohibir productos dañinos a la salud.

"(...) lo vamos a traer en la mañanera una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos a la salud y que se van a prohibir en México ya están prohibidos en muchísimos otros lugares del mundo incluido Estados Unidos", informó.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que esto se hace con base en investigación con Cofepris.

Lee también Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

"(...) y ahí está trabajando distintas instituciones del país y también pues las empresas privadas", destacó la mandataria federal.

Recientemente, Cofepris ordenó el retiro del mercado de la crema dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT, fabricada en México, ante quejas por posibles reacciones adversas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr