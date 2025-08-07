Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Si EU hubiera ejecutado a "El Mayo", "El Chapo" o "El Viceroy", México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Del "No somos estos juniors abusivos del poder", al "mandaron espías a mis vacaciones de Japón"; las frases de Andy López Beltrán

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

La presidenta anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios prepara diversas publicaciones para prohibir productos dañinos a la salud.

"(...) lo vamos a traer en la mañanera una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos a la salud y que se van a prohibir en México ya están prohibidos en muchísimos otros lugares del mundo incluido Estados Unidos", informó.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que esto se hace con base en investigación con Cofepris.

"(...) y ahí está trabajando distintas instituciones del país y también pues las empresas privadas", destacó la mandataria federal.

Recientemente, Cofepris ordenó el retiro del mercado de la crema dental fabricada en México, ante quejas por posibles reacciones adversas.

