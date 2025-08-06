Desde crema dental hasta dulces; estas han sido las alertas de productos emitidas por Cofepris

Debido a la alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ante el uso de la Crema Dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT, se le instruyó a la empresa Colgate-Palmolive, el retiro del mercado de dicho producto fabricado en México.

De acuerdo con el informe, este producto podría causar reacciones adversas a los consumidores como irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos.

Al pertenecer a una marca mundialmente conocida, este tema se volvió tendencia en redes sociales, por tal motivo, a continuación mencionaremos otros casos sobre los productos que han sido retirados por la Cofepris.

Leer también: ESTA ES LA CREMA DENTAL QUE COFEPRIS RETIRÓ DEL MERCADO; PODRÍA CAUSAR IRRITACIÓN, DOLOR BUCAL Y SENSIBILIDAD DENTAL

El uso de esta crema dental puede provocar dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos. Foto: Unsplash

Estas han sido las alertas de productos emitidas por Cofepris

Kinder mini eggs

En 2022 se lanzó una alerta sanitaria para el chocolate Kinder mini Eggs de la compañía Ferrero México, debido a “sospecha de contaminación con Salmonella”, retirando del mercado algunos de sus lotes.

Incumplimiento de etiquetado

De igual manera, en ese mismo año se inmovilizaron temporalmente alrededor de 380 mil cajas de cereal de Kellogg's, debido a que fue detectado un presunto incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana de etiquetado en los productos Corn Flakes, Special K Original, Special K Equilibrio, Special K Antioxidantes y Rice Krispies.

Leer también: Luisito Comunica analiza comprar hotel en EU; así es lugar de alojamiento

El cereal en México es el desayuno más común entre las infancias. Foto: Unsplash

Falsificación de medicamentos

Productos como Sal de Uvas Picot, Aspirina, Cafiaspirina, Aspirina Protec y Tabcin Active, también han estado bajo la lupa, debido a alertas de falsificación con lotes no reconocidos, empaques alterados y fechas de caducidad incorrectas, lo que representa un riesgo grave para la salud de la población.

Cabe destacar que el pasado mes de julio se volvió a detectar la circulación de lotes de medicamento falsificado bajo el etiquetado de Tempra Jarabe Infantil, alertando a los consumidores y profesionales de la salud sobre su comercialización irregular.

Con información de Sharon Mercado

También te interesará:

“Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok?

Pareja se compromete en concierto de Coldplay, video se viraliza en TikTok tras el escándalo de Andy Byron

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs