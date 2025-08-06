Desde crema dental hasta dulces; estas han sido las alertas de productos emitidas por Cofepris

Más Información
Debido a la alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ante el uso de la Crema Dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT, se le instruyó a la empresa Colgate-Palmolive, el retiro del mercado de dicho producto fabricado en México.
De acuerdo con el informe, este producto podría causar reacciones adversas a los consumidores como irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos.
Al pertenecer a una marca mundialmente conocida, este tema se volvió tendencia en redes sociales, por tal motivo, a continuación mencionaremos otros casos sobre los productos que han sido retirados por la Cofepris.
Estas han sido las alertas de productos emitidas por Cofepris
- Kinder mini eggs
En 2022 se lanzó una alerta sanitaria para el chocolate Kinder mini Eggs de la compañía Ferrero México, debido a “sospecha de contaminación con Salmonella”, retirando del mercado algunos de sus lotes.
- Incumplimiento de etiquetado
De igual manera, en ese mismo año se inmovilizaron temporalmente alrededor de 380 mil cajas de cereal de Kellogg's, debido a que fue detectado un presunto incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana de etiquetado en los productos Corn Flakes, Special K Original, Special K Equilibrio, Special K Antioxidantes y Rice Krispies.
- Falsificación de medicamentos
Productos como Sal de Uvas Picot, Aspirina, Cafiaspirina, Aspirina Protec y Tabcin Active, también han estado bajo la lupa, debido a alertas de falsificación con lotes no reconocidos, empaques alterados y fechas de caducidad incorrectas, lo que representa un riesgo grave para la salud de la población.
Cabe destacar que el pasado mes de julio se volvió a detectar la circulación de lotes de medicamento falsificado bajo el etiquetado de Tempra Jarabe Infantil, alertando a los consumidores y profesionales de la salud sobre su comercialización irregular.
Con información de Sharon Mercado
