La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Henkel Capital, lanzó una alerta sobre el “Shampoo Totale” lote 1G27542266, marca Henkel-Tec Italy, a causa de una posible contaminación del producto con la bacteria “Klebsiella Oxytoca” detectada por el proveedor mediante análisis microbiológicos internos.

A través de un comunicado, alertó que si el producto está contaminado con la bacteria mencionada podría identificarse al percibir olor fétido y desagradable. Al usar el champú existe la posibilidad de infecciones oculares, nasales y cutáneas en personas sanas, así como otras reacciones de mediana gravedad en personas con sistemas inmunocomprometidos.

Asimismo, Henkel Capital informó que al 6 de mayo de 2025 ha recibido solo un reporte de un producto dañado refiriendo olor fétido. La campaña para recolectar el lote posiblemente contaminado inició en febrero de 2025 y estará vigente hasta el mismo mes del siguiente año.

Señaló que son 904 unidades las involucradas, y que retirará del mercado el lote del producto afectado. La alerta se encuentra en el sitio https://www.henkel.mx/, en la liga https://www.henkel.mx/prensa-medios/comunicados-y-kits-de-prensa/2025-05-22-henkel-retira-algunas-unidades-del-shampoo-totale-de-su-marca-tec-italy-debido-a-un-posible-riesgo-para-la-salud-2060220

Foto: Especial

“Quienes estén interesados en contactar a la empresa deben hacerlo mediante el correo electrónico sacli@henkel.com o al número telefónico 800 0072 254, donde les indicarán cómo enviar la fotografía del producto para recibir en su domicilio un champú en buenas condiciones, sin costo y devolver el dañado con una guía pre pagada por Henkel”, indicó.

