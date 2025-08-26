Alrededor de 65 de cada 100 personas manifestaron su indignación por el cobro extra que se les aplica durante la compra de boletos para el cine que cobran las dos cadenas más importantes del país, tanto por adquirirlos en línea como en máquinas electrónicas.

El fin de semana pasado se generó una conversación en redes sociales, sobre todo en X, en contra de dicho cargo, con 20 millones 718 mil impresiones, de los cuales el 3.72% fueron bots, de acuerdo con Dinamic, una empresa de antropología digital.

El 65% de los comentarios mostró “indignación generalizada por el cobro extra”, añadió que calificaron la práctica como “un abuso disfrazado de legalidad”, además dijeron que ir al cine se vuelve un lujo e hicieron un llamado al boicot y criticaron la inacción de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El 7%, transformaron el enojo en sarcasmo y memes, utilizaron frases como “robo con palomitas” o “cargo por respirar”. Foto: EL UNIVERSAL

Un 20% manifestó “molestia por la falta de opciones reales para evitar el cargo", relataron la experiencias que tuvieron en la que se les obligó a usar las máquinas electrónicas para comprar boletos, y otros consumidores compartieron cómo reducir el gasto en Cinemex y Cinepolis.

Dinamics dijo que, el 8%, “un sector minoritario justifica el cargo como costo tecnológico”, otros defendieron ese cargo porque consideraron que cubre el mantenimiento de apps y sistemas digitales, mientras unos más consideraron válido pagar por comodidad y para evitar filas.

La conversación tuvo lugar entre el 24 de agosto y las 16:10 horas del 25 de agosto, donde de los más de 20 millones 718 mil comentarios, el 87.3% fueron de la red social X, el 7.9% Instagram y el 4.75% Facebook.

