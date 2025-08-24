Más Información
Resultado: Barcelona se impone ante América Femenil; las subcampeonas de la Champions League se adueñan del Estadio Ciudad de los Deportes
Ante la incorporación de plataformas digitales para adquirir conocimientos y aprendizajes para el estudiantado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó algunas de las aplicaciones educativas con más popularidad en México y útiles para este regreso a clases.
A través de un comunicado, la dependencia indicó que estas herramientas tecnológicas pueden ser un apoyo para las y los estudiantes, ya que permiten acceder al contenido educativo en cualquier momento y desde cualquier lugar y son ideales para quienes enfrentan barreras geográficas o limitaciones de horario.
Aunado a ello, señaló que también posibilitan que las y los estudiantes avancen a su propio ritmo, ya que se adaptan a sus necesidades y ofrecen reportes de desempeño y progreso, lo que ayuda a identificar áreas de mejora y fortalezas en el aprendizaje.
Lee también Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz
Agregó que si bien en la actualidad existen muchas aplicaciones educativas disponibles que van desde herramientas de organización y gestión, clases en línea, videoconferencias y aprendizaje de idiomas, algunas pueden carecer de valor educativo.
Ante ello, recomendó tener cuidado al elegirlas y usarlas, ya que, dijo, algunas podrían poner en riesgo la seguridad digital o generar cobros de suscripciones innecesarias.
Aplicaciones de organización:
- Classroom: Se integra completamente con el ecosistema de Google (Drive, Calendar y Gmail) y organiza todo el contenido en un solo lugar.
- Notion: Es personalizable y permite multitareas.
- Todoist: Funciona sin necesidad de conexión a internet y se integra fácilmente con otras aplicaciones.
Aplicaciones para la gestión del aprendizaje:
- Moodle: Es personalizable y el contenido se adapta a distintos tipos de aprendizaje.
- Canvas: Tiene una interfaz amigable e intuitiva.
- Anki: Facilita el aprendizaje de manera visual e interactiva.
Aplicaciones de herramientas interactivas:
- Khan Academy: Provee explicaciones claras por medio de videos y ofrece contenido interactivo.
- Jade Autism: Estimula el desarrollo cognitivo de niñas y niños con autismo.
- Kids A-Z: Cuenta con un amplio material de libros digitales y ofrece un entorno seguro para niñas y niños.
Aplicaciones de idiomas:
- Duolingo: Cuenta con una amplia variedad de idiomas disponibles.
- Babbel: Permite aprender idiomas mediante lecciones interactivas y conversaciones simuladas.
- Memrise: Las sesiones de aprendizaje son cortas y efectivas y es apto para principiantes y avanzados.
Lee también De regreso a clases
Aplicaciones para la concentración:
- Forest: Ayuda a mantener la concentración y evitar distracciones.
- Calm: Relaja la mente, baja los niveles de estrés y enfoca mejor la atención.
- Focus @Will: Facilita la concentración mediando la música y es 100% personalizable.
Aplicaciones para videollamadas:
- Zoom: Ofrece audio y video de alta calidad.
- Google Meet: Destaca por su sencillez y facilidad de uso.
- Microsoft Teams: Cuenta con funciones de seguridad robustas y tiene un alto grado de personalización.
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
mahc