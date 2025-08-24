Ante la incorporación de plataformas digitales para adquirir conocimientos y aprendizajes para el estudiantado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó algunas de las aplicaciones educativas con más popularidad en México y útiles para este regreso a clases.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que estas herramientas tecnológicas pueden ser un apoyo para las y los estudiantes, ya que permiten acceder al contenido educativo en cualquier momento y desde cualquier lugar y son ideales para quienes enfrentan barreras geográficas o limitaciones de horario.

Aunado a ello, señaló que también posibilitan que las y los estudiantes avancen a su propio ritmo, ya que se adaptan a sus necesidades y ofrecen reportes de desempeño y progreso, lo que ayuda a identificar áreas de mejora y fortalezas en el aprendizaje.

Lee también Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

Agregó que si bien en la actualidad existen muchas aplicaciones educativas disponibles que van desde herramientas de organización y gestión, clases en línea, videoconferencias y aprendizaje de idiomas, algunas pueden carecer de valor educativo.

Ante ello, recomendó tener cuidado al elegirlas y usarlas, ya que, dijo, algunas podrían poner en riesgo la seguridad digital o generar cobros de suscripciones innecesarias.

Aplicaciones de organización:

Classroom : Se integra completamente con el ecosistema de Google (Drive, Calendar y Gmail) y organiza todo el contenido en un solo lugar.

: Se integra completamente con el ecosistema de Google (Drive, Calendar y Gmail) y organiza todo el contenido en un solo lugar. Notion: Es personalizable y permite multitareas.

Todoist: Funciona sin necesidad de conexión a internet y se integra fácilmente con otras aplicaciones.

Aplicaciones para la gestión del aprendizaje:

Moodle : Es personalizable y el contenido se adapta a distintos tipos de aprendizaje.

: Es personalizable y el contenido se adapta a distintos tipos de aprendizaje. Canvas: Tiene una interfaz amigable e intuitiva.

Anki: Facilita el aprendizaje de manera visual e interactiva.

Aplicaciones de herramientas interactivas:

Khan Academy: Provee explicaciones claras por medio de videos y ofrece contenido interactivo.

Jade Autism : Estimula el desarrollo cognitivo de niñas y niños con autismo.

: Estimula el desarrollo cognitivo de niñas y niños con autismo. Kids A-Z: Cuenta con un amplio material de libros digitales y ofrece un entorno seguro para niñas y niños.

Aplicaciones de idiomas:

Duolingo : Cuenta con una amplia variedad de idiomas disponibles.

: Cuenta con una amplia variedad de idiomas disponibles. Babbel: Permite aprender idiomas mediante lecciones interactivas y conversaciones simuladas.

Memrise: Las sesiones de aprendizaje son cortas y efectivas y es apto para principiantes y avanzados.

Lee también De regreso a clases

Aplicaciones para la concentración:

Forest: Ayuda a mantener la concentración y evitar distracciones.

Calm: Relaja la mente, baja los niveles de estrés y enfoca mejor la atención.

Focus @Will: Facilita la concentración mediando la música y es 100% personalizable.

Aplicaciones para videollamadas:

Zoom : Ofrece audio y video de alta calidad.

: Ofrece audio y video de alta calidad. Google Meet : Destaca por su sencillez y facilidad de uso.

: Destaca por su sencillez y facilidad de uso. Microsoft Teams: Cuenta con funciones de seguridad robustas y tiene un alto grado de personalización.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc