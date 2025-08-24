Más Información

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Reportan incendio en Parque Delta; desalojan a más de 100 personas sin reportar heridos

Reportan incendio en Parque Delta; desalojan a más de 100 personas sin reportar heridos

Resultado: Barcelona se impone ante América Femenil; las subcampeonas de la Champions League se adueñan del Estadio Ciudad de los Deportes

Resultado: Barcelona se impone ante América Femenil; las subcampeonas de la Champions League se adueñan del Estadio Ciudad de los Deportes

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Ante la incorporación de plataformas digitales para adquirir conocimientos y aprendizajes para el estudiantado, la Procuraduría Federal del Consumidor () recomendó algunas de las aplicaciones educativas con más popularidad en México y útiles para este .

A través de un comunicado, la dependencia indicó que estas pueden ser un apoyo para las y los estudiantes, ya que permiten acceder al contenido educativo en cualquier momento y desde cualquier lugar y son ideales para quienes enfrentan barreras geográficas o limitaciones de horario.

Aunado a ello, señaló que también posibilitan que las y los estudiantes avancen a su propio ritmo, ya que se adaptan a sus necesidades y ofrecen reportes de desempeño y progreso, lo que ayuda a identificar áreas de mejora y fortalezas en el aprendizaje.

Lee también

Agregó que si bien en la actualidad existen muchas aplicaciones educativas disponibles que van desde herramientas de organización y gestión, clases en línea, videoconferencias y aprendizaje de idiomas, algunas pueden carecer de valor educativo.

Ante ello, recomendó tener cuidado al elegirlas y usarlas, ya que, dijo, algunas podrían poner en riesgo la o generar cobros de suscripciones innecesarias.

Aplicaciones de organización:

  • Classroom: Se integra completamente con el ecosistema de Google (Drive, Calendar y Gmail) y organiza todo el contenido en un solo lugar.
  • Notion: Es personalizable y permite multitareas.
  • Todoist: Funciona sin necesidad de conexión a internet y se integra fácilmente con otras aplicaciones.

Aplicaciones para la gestión del aprendizaje:

  • Moodle: Es personalizable y el contenido se adapta a distintos tipos de aprendizaje.
  • Canvas: Tiene una interfaz amigable e intuitiva.
  • Anki: Facilita el aprendizaje de manera visual e interactiva.

Aplicaciones de herramientas interactivas:

  • Khan Academy: Provee explicaciones claras por medio de videos y ofrece contenido interactivo.
  • Jade Autism: Estimula el desarrollo cognitivo de niñas y niños con autismo.
  • Kids A-Z: Cuenta con un amplio material de libros digitales y ofrece un entorno seguro para niñas y niños.

Aplicaciones de idiomas:

  • Duolingo: Cuenta con una amplia variedad de idiomas disponibles.
  • Babbel: Permite aprender idiomas mediante lecciones interactivas y conversaciones simuladas.
  • Memrise: Las sesiones de aprendizaje son cortas y efectivas y es apto para principiantes y avanzados.

Lee también

Aplicaciones para la concentración:

  • Forest: Ayuda a mantener la concentración y evitar distracciones.
  • Calm: Relaja la mente, baja los niveles de estrés y enfoca mejor la atención.
  • Focus @Will: Facilita la concentración mediando la música y es 100% personalizable.

Aplicaciones para videollamadas:

  • Zoom: Ofrece audio y video de alta calidad.
  • Google Meet: Destaca por su sencillez y facilidad de uso.
  • Microsoft Teams: Cuenta con funciones de seguridad robustas y tiene un alto grado de personalización.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses