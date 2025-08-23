A revisión casi 22 mil autos de Nissan; Profeco alerta por falla en luces y sistema de frenos en este modelo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Nissan llamaron a revisión a casi 22 mil vehículos de la firma japonesa en México, debido a que se detectaron algunas fallas en automóviles de 2025.

De acuerdo con el aviso difundido en su cuenta de X, el llamado se debe a que algunos modelos pueden presentar problemas en el sistema de luces y otros en la tubería del sistema de frenos ABS.

La Profeco advirtió que lo anterior representa un riesgo para la seguridad, por lo que debe ser atendido. Será la empresa la que se encargará de reparar los vehículos afectados.

Indicó que la campaña para atender los vehículos inició este mes y se mantendrá de manera indefinida para salvaguardar el derecho de los consumidores para que bienes y servicios cumplan con estándares de calidad y seguridad.

¿Qué modelo de Nissan debe ir a revisión por fallas en luces y frenos?

Los vehículos de Nissan que deben acudir a revisión son 21 mil 996 vehículos Magnite 2025.

De acuerdo con Profeco, 6 mil 877 unidades de la versión Magnite Advance "presentan un fallo al activar las luces altas ya que se genera una sobrecorriente en el conector de los faros, provocando un sobrecalentamiento y al usarlos por periodos prolongados se derretiría el conector y los faros dejarían de funcionar".

Otros 15 mil 47 vehículos del mismo modelo y año, "la tubería ABS podría entrar en contacto con el protector térmico del turbo por una holgura incorrecta entre ellos, causando daños por abrasión en la superficie de la tubería, perforación del tubo, fuga de líquido de frenos y reducción en la capacidad de frenado del auto, por lo que se encendería un mensaje de advertencia en el panel de instrumentos".

La Procuraduría del Consumidor alertó que esa falla "podría provocar riesgo de mal funcionamiento o incluso un accidente o colisión".

La campaña para atender los vehículos Nissan afectados inició este mes y se mantendrá de manera indefinida para salvaguardar el derecho de los consumidores. Foto: Sara Cantera / EL UNIVERSAL

¿Cuánto costará reparar las fallas en autos Magnite 2025?

En ambos casos, Profeco y Nissan indicaron que la empresa realizará las reparaciones correspondientes sin que ello represente un gasto adicional para los posibles afectados.

Para saber quienes deben llevar su vehículo a revisión, la automotriz dará a conocer los llamados en https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html, y contactará a los consumidores por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto y carta a domicilio.

Para los distribuidores autorizados, Nissan dispuso como como medios de contacto el número 800 9 NISSAN (647726) opción 6 y correo electrónico contacto.nissan@nissan.com.mx.

