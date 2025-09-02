Luego del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que concluyó el operativo especial “Regreso a Clases 2025”, implementado del 4 al 31 de agosto, mediante el que monitoreó un total de 51 mil 368 productos.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que, durante el operativo, personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como los Departamentos de Verificación y Defensa de la Confianza de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) del país atendió denuncias, realizó vigilancias focalizadas y orientó a las y los consumidores en puntos estratégicos.

En ese sentido, detalló que, en total, la Procuraduría brindó 2 mil 141 asesorías, realizó 2 mil 75 visitas de vigilancia y 168 de verificación, 8 de las cuales derivaron en suspensión por infracciones a la Ley Federal del Consumidor.

Lee también Profeco alerta por lote de shampoo; producto podría provocar infecciones en ojos, nariz y piel

Aunado a ello, indicó que, debido a que algunos establecimientos no tenían a la vista los precios de sus productos, se colocaron 16 mil 625 preciadores y se colocaron 3 mil 93 decálogos con los 7 derechos básicos.

Agregó que, en 40 comercios en los que se usaban instrumentos de medición para la venta, se realizó servicio de calibración.

Además, señaló que los giros comerciales que se vigilaron durante el operativo fueron principalmente tiendas de autoservicio y departamentales, de conveniencia, de artículos para oficina y con venta de aparatos electrónicos.

Así como también tiendas con venta de uniformes escolares, zapaterías, librerías, papelerías, estudios fotográficos, abarroteras, misceláneas, cremerías, establecimientos con venta de mochilas, portafolios y loncheras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc