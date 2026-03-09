Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la inauguración del Hospital Oncológico de La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el procurador federal del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que el precio de la gasolina regular en el país se ha mantenido por debajo de los 24 pesos por litro desde septiembre pasado.

Al presentar la sección “Quién es quién en los precios”, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destacó la relevancia de la estrategia nacional para estabilizar el costo del combustible.

“Es muy importante destacar la relevancia de la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, que ha permitido prácticamente desde el mes de septiembre que el litro de gasolina regular esté por debajo de los 24 pesos”, señaló.

El funcionario explicó que, durante este periodo, el precio promedio se ha mantenido sin rebasar ese límite, lo que consideró un indicador positivo para los consumidores.

Agregó que en los próximos días se prevé renovar esta estrategia para continuar con el monitoreo y contención de los precios.

Sin embargo, Escalante Ruiz también señaló que algunas estaciones de servicio mantienen precios elevados. Como ejemplo mencionó una estación de la marca Petro7 ubicada en Arteaga, Coahuila, donde el litro de gasolina regular se vendía en 24.99 pesos, con un margen de ganancia de 3.27 pesos por litro, lo que calificó como un caso que “se sigue volando la barda con los precios”.

En el informe semanal, el titular de Profeco también dio seguimiento al Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), acuerdo voluntario mediante el cual una canasta básica de 24 productos no debe superar los 910 pesos.

De acuerdo con el monitoreo de la semana pasada, la tienda con el precio más bajo fue Chedraui UPAEP, en Puebla, con un costo de 774.90 pesos, mientras que la más cara fue una sucursal de Walmart en Campeche, donde la canasta alcanzó los 952.40 pesos.

En el comparativo por ciudades, detalló que en Huixquilucan, Estado de México, la canasta más barata se encontró en City Market Interlomas con 846 pesos, mientras que la más cara fue en GoMart Interlomas con 909.10 pesos, aunque ambas se mantienen por debajo del límite establecido.

En Aguascalientes, la tienda Mega Soriana registró un precio de 805.60 pesos, y Walmart Las Galerías 843.20 pesos. En tanto, en Zacatecas la opción más económica fue Soriana Híper con 794.70 pesos, mientras que Bodega Aurrerá El Salero alcanzó los 928.90 pesos.

Con motivo de la temporada de Cuaresma, Profeco también inició un monitoreo especial de 115 variedades de pescados y mariscos en supermercados y pescaderías de 38 ciudades del país. Entre los precios promedio nacionales, destacó que la lisa se comercializa en alrededor de 60 pesos por kilo, la bandera en 80 pesos, el bagre en 87.70 pesos, la curvina en 98 pesos y la mojarra en 102.85 pesos.

Finalmente, el procurador informó sobre un estudio de calidad realizado a 31 productos de chocolate, en el que se evaluaron aspectos como contenido energético, grasas, proteínas e información comercial.

En este análisis destacó que el “Chocolate del Bienestar” cumple con la normatividad y presenta información clara para los consumidores, mientras que algunos productos no cumplen con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana.

Escalante Ruiz llamó a los consumidores a consultar los estudios y comparativos disponibles en las plataformas de Profeco para tomar decisiones informadas al momento de comprar.

