La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que durante su gira de este fin de semana por Ometepec, Guerrero, rechazó un regalo que le envió el exgobernador de esa entidad, Ángel Aguirre Rivero, de quien afirmó que no lo conoce y "ni tengo deseos de conocerlo".

La Mandataria federal cuestionó el motivo de por qué el exgobernador le envía un regalo, "¿Qué significa?".

"Así tal cual. Llegando a Ometepec, me bajé para saludar a la gente, se acercan muchas personas a la camioneta, a veces me da tiempo de bajarme, a veces no, y en este caso me bajé a saludar y llegó una persona, una mujer y me dio un regalo y me dijo `Es de parte del exgobernador Aguirre´ y le dije: `No, no, muchas gracias. No, yo no recibo regalos de ellos´, dije.

"¿Y por qué motivo `de ellos´, Presidenta no recibe regalos?", se le insistió en conferencia de prensa.

"No, bueno, ¿por qué me mandó un regalo un exgobernador? ¿Qué significa? Además de que ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlo, no tengo porque recibir un regalo de un exgobernador", dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en ocasiones, durante sus giras de trabajo de fin de semana por el país, la gente -sobre todo la más humilde – le regalan cosas sencillas, como fruta, un mantel, un huipil, lo cual es muy diferente a que un exgobernador le envíe un regalo.

Indicó que ha habido ocasiones en que le han mandado regalos muy onerosos y los cuales son rechazados y regresados.

"La gente en México es, sobre todo la gente humilde, es generosa de una manera que quita el aliento, salen las lágrimas de la generosidad: un huipil, un mantel, fruta, de agradecimiento o de cariño. Es muy distinto a un exgobernador que llega a la mitad de un evento a decir `le mando este regalo´. No muchas gracias".

"Gente que a veces manda regalos que son muy onerosos y los regresamos", agregó.

