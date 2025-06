Hugo Aguilar perfila "ruta de la austeridad" para la Corte; da entrevista a Jenaro Villamil

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el compromiso del nuevo Máximo Tribunal tras los comicios del 1 de junio es reducir salarios y privilegios que, dijo, prevalecen en el Poder Judicial.

"Ese es el compromiso de todos, en campaña y por convicción. Nadie va a ganar por arriba de la Presidenta de la República; vamos a hacer los ajustes que sean necesarios para entrar en ruta de la austeridad", expresó el ministro en entrevista con Jenaro Villamil en su programa "Versiones Públicas" de Canal Catorce.

Condenó que haya funcionarios "gozando" salarios enormes que la gente común en su vida "va a ver". Además, expuso que los privilegios son excesivos y que "por hecho" cambiarán las cosas con la nueva conformación de la Suprema Corte, ya que sus otros compañeros, con quienes ya pudo dialogar tras la jornada electoral, también están de acuerdo.

"El dinero no tiene por qué ser la materia de cambio para tener una sentencia justa. Vamos a construir un sistema de justicia basado en las convicciones, en la idea de servicio; ahí, la filosofía de los pueblos indígenas va a nutrir", aseveró Aguilar Ortiz.

Si todos buscamos ser ricos en cualquier actividad que realizamos, consideró el abogado de origen mixteco, cada vez se aspira a tener "más y más y más" y "no hay modo de combatir la corrupción".

En la charla con Jenaro Villamil, el ministro lamentó que la antigua Corte no atendía la realidad ciudadana, por lo que sus resoluciones eran ajenas a las necesidades de la gente. En cambio, garantizó que buscará instaurar un Máximo Tribunal que mire la realidad y se comprometa, para tener "un cambio de paradigma".

"La mayoría de candidatos y ministros que llegamos tenemos el diagnóstico de que la justicia tiene una deuda con la ciudadanía. Todos coincidimos en que vamos a ser una Suprema Corte de Justicia para todos, pero con énfasis en los que han estado afuera del sistema de justicia", adelantó.

Sin embargo, descartó que "vayan a pasar" personas que lleguen con contratos, concesiones y convenios "productos de la deshonestidad y la corrupción" porque habrá "tolerancia cero".

Reiteró, entonces, que el énfasis es con los de abajo, en donde hay una gran deuda:

"Vamos a tener una Corte cercana a la gente, a la realidad. La justicia en México se ha apegado mucho al formalismo, se ha encerrado en cuatro paredes; ahora tiene que salir a las calles, tiene que salir al campo. Si yo como ministro me encierro 11 años en la Suprema Corte en Pino Suárez 2 y no voy a mi comunidad, cuando termine mi periodo no me van a aceptar", mencionó.

Sobre presuntos nexos con Morena y personajes afines al oficialismo, Hugo Aguilar rechazó que deba favores porque, dijo, él llega a la SCJN con completa libertad y no condicionado ni con compromisos frente a algún sector.

"Yo no soy político. No estoy afiliado a ningún partido, no hice compromisos con ningún político, con ninguna expresión política. Hoy en día estoy tranquilo. Llego en total libertad", comentó.

Sheinbaum, opositora férrea de los privilegios del Poder Judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, había manifestado en sus conferencias matutinas su desacuerdo con los privilegios del Poder Judicial.

El 5 de noviembre de 2024, con apenas un mes como Mandataria Federal, Sheinbaum defendió la reforma judicial por ser una "lucha del pueblo de México contra la corrupción y el nepotismo".

Según afirmó, el nepotismo operaba en el sistema de justicia, tema que incluso fue señalado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuando la organización publicó en 2018 su investigación "El poder familiar de la federación". Por tanto, contrastó que dicha problemática "fue reconocida por los que ahora defienden los privilegios de jueces, magistrados y ministros".

“Parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No, esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial”, aseveró la titular del Ejecutivo.

Un día antes de la celebración de la elección judicial, el sábado 31 de mayo de 2025, Sheinbaum hizo desde Palacio Nacional un llamado a la ciudadanía a votar en contra de mantener un régimen de corrupción y privilegios.

"Con la Transformación que vive actualmente el país las mexicanas y los mexicanos son quienes decidirán a las y los encargados de impartir justicia en el país", sostuvo.

