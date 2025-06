La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no le hablará a Hugo Aguilar Ortíz cuando ya sea ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para orientar alguna votación.

"Yo no le voy a hablar para orientar ninguna votación", aseguró al ser cuestionada sobre si considera que le hablará a Hugo Aguilar para agilizar o frenar alguna discusión.

"¿Pero hasta ahorita ningún presidente de México se ha resistido AMLO, (Andrés Manuel López Obrador), lo confesó aquí que cuando tenía un problema le hablaba a Arturo Zaldívar", se le cuestionó.

"Lo más importante es que este cambio que hay en el Poder Judicial no es para que la presidenta tenga poder sobre el Poder Judicial. No luchamos tantos años por la democracia y no hicimos la elección al Poder Judicial o no la propusimos la elección al Poder Judicial para que acabáramos dándole instrucciones al Poder Judicial", aseguró.

Agregó: "Nuestro interés es la autonomía del Poder Judicial, que realmente hay un Estado de Derecho en nuestro país, que no ha habido. Porque hemos tenido una corte muy corrupta, no todos, pero muchos ministros muy corruptos y jueces y magistrados. Lo más importante es que hoy tenemos jueces, magistrados y ministros y juezas, magistradas y ministras elegidas por el pueblo y que lo que buscamos es que sean realmente garantes de la justicia en nuestro país. Que haya justicia para el rico, para el de la clase media, que haya justicia para el pobre, sobre todo, que nunca ha tenido acceso a la justicia. Eso es lo que va a ser el nuevo Poder Judicial".

Por otro, la presidenta evadió responder quién y dónde se elaboraron los presuntos acordeones utilizados durante la jornada de la elección judicial, y restó importancia a su uso.

La Presidenta aseguró que fue menos del 1% el número de boletas que el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió suspender ante diversas irregularidades.

“Fue menos del 1% ¿no? de las boletas que el INE decidió suspender. Por cierto, habría qué ver hasta dónde son las atribuciones del INE, porque eso normalmente lo hace el Tribunal Electoral.

“Pero bueno, el INE toma esta decisión, pero es menos del 1% de todas las boletas que se utilizaron en el país”, dijo la presidenta Sheinbaum.

“¿No podría generar desconfianza?”, se le preguntó.

“Pues es menos del 1%”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

