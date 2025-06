El consejero del INE, Arturo Castillo señaló que no pueden coincidir las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados y gubernaturas, con la mitad que falta del Poder Judicial, debido a los retos logísticos y operativos que complicarían este ejercicio.

Subrayó que ambos ejercicios son incompatibles y tendrían que separarse, en principio, porque en una participan partidos y en otra no.

“Sería prácticamente imposible excluir a uno, a los actores políticos de la campaña judicial y eso complicaría mucho las cosas. Tendríamos que instalar el doble de casillas, como si hiciéramos dos elecciones nacionales simultáneas, que implicaría una cantidad muy importante de recursos y un despliegue logístico complicadísimo”, advirtió.

“El reto para el 2027 podría ser gigantesco, mucho más que en esta elección. Sí es necesario hacer ajustes a la legislación, si es que queremos seguir con este modelo de elección de jueces, magistrados y ministros”, expuso en entrevista a medios.

No estamos ciegos, dice Humphrey sobre acordeones

En casillas de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue posible observar a personas con su acordeón en el teléfono. Foto: Luis Camacho / LATITUDESPRESS

La consejera electoral Carla Humphrey señaló que continúan las investigaciones sobre el uso de acordeones en la elección judicial, y afirmó que el INE “no está ciego” ante estos acontecimientos.

Señaló que ninguna consejería estaba a favor de invalidar la elección, sino en pronunciarse sobre la no validez, lo cual consideró que no tiene ningún efecto jurídico.

“Yo creo que como está planteado es meramente declarativo, porque si dices que no es válida, pero les das las constancias de validez a las y los ganadores, en los hechos está reconociendo el triunfo de las personas en la elección”, dijo.

Sobre las más de 800 casillas con irregularidades, recordó que ya se presentaron denuncias incluso contra funcionarios electorales, porque en algunos casos no hubiera sido posible sin que estén implicados.

“Lo que dijimos fue: todas esas boletas y esas casillas están viciadas y no está garantizado el principio de certeza en la misión del voto y por tanto no vamos a tener a tomar en cuenta la votación de esas casillas. Estamos desarrollando investigaciones, llevando a cabo investigaciones, dando vistas, se han presentado denuncias y un largo etcétera. No estamos ciegos”, afirmó.

“Si hay irregularidades, sí, es claro, las hemos hecho notar. Estamos no tomando en cuenta casi cuatro millones de votos. Es la primera vez que esta autoridad electoral determina que no va a tomar el sentido de la votación de 812 casillas por completo haya o no votos emitidos de manera libre por la ciudadanía”, subrayó.

