INE valida elección judicial; desestima uso de acordeones

El Consejo General del INE declaró la validez de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tiempo que las consejerías evidenciaron una estrategia para beneficiar a candidaturas mediante acordeones, que coinciden en un 80% con las ganadoras a nivel nacional, que incluso ponen en duda la validez de la misma. Sin embargo, reconocieron que no hay evidencia para determinar que fue un acto generalizado que impactó en los resultados electorales.

El INE invalidó 818 casillas, que presentan un 0.9% de las 83 mil 956 instaladas en la jornada electoral, por irregularidades como casillas zapato, con más de 100% de votos, presencia de acordeones, entre otras.

Esto equivale a 3 millones 779 mil 622 votos para la elección de la Corte, un 3.2% de los 116 millones de votos que se emitieron para este cargo.

El consejero Arturo Castillo señaló que, la operación con acordeones podría configurar una afectación directa a la equidad en la contienda por ser propaganda ilícita, incluso como un supuesto de nulidad en caso de comprobarse en sede jurisdiccional.

“En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio en el 80% de los acordeones y en los cargos de las salas regionales la coincidencia es del 85% en promedio; esto constituye un indicio de que a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones se trató de una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas”, aseveró.

“Y dado que el resultado de la elección en estos cargos es idéntico al contenido de la propaganda denunciada, también parece haber un indicio fuerte de que su distribución pudo haber sido determinante para el resultado de estas elecciones”, expuso.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei respondió al consejero Castillo, al calificar como una situación “extrema y lamentable” que se plantee no declarar la validez por inconsistencias en 881 casillas.

“No admito que se ponga en duda por 818 casillas contra más de 80 mil ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad ni el efecto correcto. Aceptémoslo, colegas, tuvimos un proceso electoral excelente”, afirmó la presidenta.

Además, prometió que las inconsistencias “no tengan simulación por parte de nosotros y tomemos las medidas pertinentes, contribuyendo a dar puntual seguimiento a investigaciones de otro ámbito, pero también, las investigaciones que dentro de este Instituto se deberán de iniciar de manera inmediata al concluir estos términos”.

El consejero Martín Faz detalló que hay 19 mil 336 casillas, un 23% del total, donde resultaron ganadoras las nueve candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecieron en el acordeón que se denunció en la mayoría de las quejas.

Este comportamiento se repitió en 15 entidades federativas, es decir, en el 47% de los estados el acordeón obtuvo un triunfo absoluto para la conformación de la Suprema Corte.

El consejero Uuc-kib Espadas subrayó que los acordeones fueron una influencia indebida en la elección, pero no cumplen con el requisito establecido por el Tribunal Electoral para determinar que la elección está viciada de manera generalizada ni fue determinada en definir a los ganadores.

“No tenemos evidencias que apunten a eso, pero sí por el contrario. Me molestan profundamente las irregularidades que encontramos, pero me parece que tenemos que poner los pies sobre la tierra. No estamos hablando ni de muy lejos de una operación de Estado comparable a las que ejecutaba la Comisión Federal Electoral en el año 88”, apuntó.

La consejera Dania Ravel advirtió que “declarar valida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que, aún con evidencias claras de irregularidades las elecciones pueden considerarse válidas, que no hay consecuencias ante estas conductas y eso puede propiciar que en futuras elecciones se repitan y multipliquen”.

La votación del Consejo General para aprobar la validez de la elección de la Corte fue por seis votos a favor y cinco en contra.

Sesión extraordinaria urgente con motivo de la elección del poder judicial. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

