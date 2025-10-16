La directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas, informó que con corte al miércoles 15 de octubre, el sector reporta mil 200 siniestros ocasionados por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y otras entidades.

De acuerdo con la AMIS, hasta el momento dichos siniestros arrojan pérdidas por 550 millones de pesos. Sin embargo, se trata de las primeras cifras y se espera que los montos se sigan actualizando en los próximos días, debido a que las zonas impactadas aún se encuentran en fase de emergencia de acuerdo con las autoridades.

“Son datos que las propias compañías han compartido, pero el corte es hasta hoy; sigue avanzando. Todavía hay personas que no han realizado la reclamación”, dijo la directora general de la asociación.

“Es probable que en los siguientes días estas cifras vayan evolucionando”, agregó.

La AMIS señaló que hasta el momento no hay detalles de las afectaciones por estado ni por sectores económicos.

Además, la asociación recomendó que, una vez atendida la emergencia y cuando se hayan dado las condiciones, si se desea hacer la reclamación, en el caso de autos dañados, no importa si el vehículo fue removido como parte de las maniobras de limpieza, ya que se respetará la póliza.

“Si las autoridades llevan a cabo las labores de remoción de escombros, las coberturas no se ven afectadas en los términos en los que los hayan contratado. Si la remoción del vehículo o el quitar el vehículo de la vía porque está estorbando lo hace el propietario de la unidad, también va a mantener la protección de la unidad asegurada. Lo que se recomienda primero es priorizar la seguridad e integridad de las personas”, dijo Rosas.

Agregó que se deben tomar fotografías de la unidad, lo cual puede ayudar al pago del siniestro. “Si se utiliza alguna grúa para movilizar el vehículo, también se recomienda validar que se trate de empresas autorizadas para la prestación de este servicio de arrastre y resguardar los datos de las empresas que prestaron el servicio para que de repente pues se tenga todo el antecedente y se sepa en dónde están y a dónde los pueden llevar”, dijo la directora general de la AMIS.

Riesgo de huracanes

En términos generales, la directiva comentó que todavía no se entra de lleno a la peor etapa de huracanes, por lo que se esperan más eventos meteorológicos en próximas semanas.

La AMIS consideró que por las fuertes lluvias que se han registrado —con corte al primer semestre del año— se han pagado ya mil 700 millones de pesos, de manera que durante este año habrá un fuerte impacto para el sector debido a los fenómenos hidrometeorológicos en el país.

El sector registró 17 mil 552 reclamaciones por vehículos siniestrados y 2 mil 976 reportes en bienes patrimoniales.