El diputado Ernesto Sánchez (PAN) propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal de Protección al Consumidor, para prohibir que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales y plataformas digitales.

“Los riesgos que vemos son muchos, es como regularizar el alcohol, para que los niños no vayan a una tienda y puedan adquirir una botella de alcohol. Hay temas de adicciones en las redes sociales, en las plataformas digitales, existe hoy un tema de ciberacoso, de grooming, de sexting, y que los padres sean los que realmente estén conscientes de este problema que hoy existe en nuestro país”, comentó.

La iniciativa plantea que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia tengan la obligación de autorizar, crear, verificar, supervisar y cancelar las cuentas de aplicaciones digitales y redes sociales para los menores de 16 años.

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Y los proveedores de servicios digitales y redes sociales deberán verificar, certificar y autentificar a las cuentas de aplicaciones digitales que cumplan con la obligación impuesta a los responsables de los menores de edad, respecto a la autorización, creación, verificación, supervisión y en su caso cancelación.

El diputado Sánchez explicó que en Australia y Francia se legisló al respecto y ha tenido resultados positivos; y en nuestro continente, en Brasil se estableció mediante otro mecanismo.

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“Esto ya se hizo en Australia, en Francia, no es un costo, es un tema de precaución, en donde la coordinación de las dos partes (gobierno y empresas de redes sociales) puede dar un resultado positivo. En Brasil se acaba de hacer, pero ellos lo hicieron con un sistema parental, donde el padre controla el ingreso a todas las redes sociales”, expresó.

Finalmente, negó que se busqué coartar la libertad de expresión: “No estoy hablando de cortar la libertad de expresión, porque se puede, de alguna manera, confundir. Más allá de la libertad de expresión, es un tema de control de acceso a las redes, a los niños menores de 18 años”.

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