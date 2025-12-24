Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una Nochebuena marcada por el frío, con temperaturas de hasta -10 grados, lluvias y rachas fuertes de viento en la mayor parte del país, según lo informó en su reporte diario.

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Baja California, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y en las regiones Los Tuxtlas y Olmeca de Veracruz. También, lluvias fuertes en Sonora, Yucatán y el Papaloapan veracruzano.

Habrá chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y gran parte de Veracruz, mientras que se prevén lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Lee también SSC emite recomendaciones para proteger a mascotas ante el frío; priorizan su bienestar

Las lluvias más intensas podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que el SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

En cuanto al viento, se espera evento de norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. También se prevén rachas de hasta 70 km/h en Baja California y de 40 a 60 km/h en el golfo de California y Sonora.

El oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec, así como de hasta 2 metros en las costas de Yucatán y Quintana Roo.

Durante la mañana y la noche prevalecerá ambiente de frío a muy frío en las mesas del Norte y Central. Se prevén temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como valores bajo cero en regiones montañosas del centro y norte del país.

Lee también Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

Ante las bajas temperaturas, el Servicio recomendó abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Estas condiciones serán generadas por un canal de baja presión en el sureste del país, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, el ingreso de humedad de ambos océanos, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como la aproximación de un frente frío al noroeste del territorio nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr