Pachuca.— Luego de la polémica generada por la iniciativa para reformar la Constitución de Hidalgo, a fin de garantizar la alternancia de género en la gubernatura, ayer fue retirada de la orden del día la propuesta presentada por la diputada Hilda Miranda Miranda (Morena).

Sin embargo, la legisladora asegura que la propuesta se mantiene vigente y buscará que durante el segundo periodo de sesiones sea llevada al pleno.

El 10 de diciembre, la diputada morenista Miranda Miranda presentó la iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución del estado de Hidalgo, en el cual se establece que, si la titularidad de la gubernatura es ocupada por un hombre en la elección inmediata anterior, los partidos políticos deberán postular exclusivamente a mujeres en la siguiente contienda, con el objetivo de cumplir con el principio de paridad de género y alternancia en el cargo.

De esta manera, se busca que la elección quede reservada únicamente para mujeres, y garantizar así condiciones de equidad en la contienda electoral.

La propuesta generó el rechazo de algunos partidos políticos, y el gobernador Julio Menchaca Salazar llamó a analizarla.