Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

Pachuca.- El gobernador Julio Menchaca Salazar hizo un llamado al Congreso del Estado para que revise la constitucionalidad de la propuesta realizada por la legisladora Hilda Miranda, en el sentido de que la candidatura a la gubernatura de Hidalgo en el proceso 2028 sea exclusiva para mujeres.

El mandatario hidalguense indicó que existe coincidencia con la polémica que se ha registrado a nivel nacional; sin embargo, señaló que se trata de realidades distintas en cada entidad.

En el caso de Hidalgo, aseveró que es una buena intención por parte de las diputadas; no obstante, advirtió que, desde su experiencia como abogado y como legislador, tanto local como senador, es fundamental que se analice la constitucionalidad de la iniciativa y que, con base en ello, el Congreso tome la decisión más conveniente.

Sobre la aprobación en Comisiones de que el periodo para mujeres sea de cinco años y no de dos como se había plantado inicialmente, Julio Menchaca indicó que se trata de dos temas distintos: uno, la exclusividad de candidaturas para mujeres, y otro, que el periodo de gobierno sea de cinco años para empatar los procesos electorales.

Explicó que este ajuste busca empatar el ámbito local con el federal y evitar procesos electorales frecuentes, además de atender una cuestión de género.

Sobre la propuesta de cinco años, reiteró que también debe ser objeto de revisión constitucional, al señalar que este debe ser un ejercicio permanente. Añadió que la responsabilidad final recae en el Congreso, por lo que únicamente hace una invitación a realizar una revisión cuidadosa y evitar que posteriormente el tema sea debatido en tribunales.

“Siempre estaré respaldando todo lo que implique paridad, igualdad y piso parejo para las mujeres”, expresó, aunque aclaró que es necesario evitar que se prolonguen litigios en tribunales.

El gobernador señaló que en Hidalgo existe el antecedente de que, durante la elección de presidentes municipales, el Instituto Estatal Electoral validó legalmente que 27 municipios fueran de candidaturas exclusivas para mujeres, lo que demuestra que hay una base jurídica previa.

Sin embargo, reiteró que lo más importante es cuidar la constitucionalidad de la propuesta para reducir al mínimo las posibles impugnaciones, siempre bajo el marco del respeto a las opiniones contrarias y a la división de poderes.

Finalmente, afirmó que lo que ocurre en Hidalgo no tiene el objetivo de abrir o cerrar caminos, sino de generar mejores condiciones de igualdad. “Estaremos pendientes de esa revisión; es mi invitación. Soy muy respetuoso de la división de poderes y hago una invitación atenta a evitar que se generen impugnaciones”, concluyó.

