A medio año del Mundial de Futbol 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) lanzó la licitación para contratar el servicio de Wi-Fi con tecnología 7G para ofrecerlo de forma gratuita a todos los pasajeros y visitantes.

En la licitación LA-13-KDN-013KDN001-N-133-2025 el AICM reconoce que en las dos terminales hay empresas privadas que ofrecen el servicio de internet a cambio de conectarse a sus redes, y en donde en algunos casos hay empresas que solicitan datos personales a cambio de tiempo de navegación en la red inalámbrica, e incluso algunos requieren pago para brindar servicio.

El contrato destaca que la vigencia del servicio será un día natural después del fallo -previsto para este viernes 26 de diciembre- y hasta el 30 de noviembre de 2027.

"El objetivo de la presente contratación es incorporar, bajo la modalidad de servicio administrado integral, a un proveedor que lleve a cabo el diseño, suministro, instalación, puesta en operación y soporte continúo de una infraestructura de red inalámbrica de última generación (Wi-Fi 7) en las terminales 1 y 2 del AICM.

"La solución deberá contar con una gestión centralizada y capacidades de analítica avanzada, garantizando una cobertura eficiente, alta capacidad, escalabilidad, seguridad robusta y visibilidad operacional, con el propósito de ofrecer un servicio de conectividad gratuita a los usuarios que transitan por dichas terminales".

Se detalla que el servicio de Wi-FI 7 deberá tener cobertura integral en salas de espera, salas de embarque, áreas de tránsito, zonas comerciales, estaciones de aerotrén, y terminales de autobuses dentro de las Terminales 1 y 2.

Cuestión de seguridad para prevenir amenazad cibernéticas

El AICM reconoce que con redes abiertas dentro del complejo aeroportuario no se tiene control ni visibilidad de las operaciones, cómo se usa la red, para qué se usa "y lo más importante", la detección de amenazas cibernéticas que pueden afectar a los miles de usuarios que hacen uso de las instalaciones.

"Es indispensable contar con un control centralizado de las operaciones de la red inalámbrica, monitoreo en tiempo real de amenaza de ciberseguridad, y protección total a los usuarios que se conecten a sus redes".

Se prevé que este viernes 26 de diciembre se conozca el fallo de esta licitación.

apr