Exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y exsenador de la República por el Partido Nueva Alianza, Rafael Ochoa Guzmán, falleció este martes a los 75 años de edad.

Originario de Huatusco, Veracruz, donde nació en 1950, el docente fue también diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y dedicó su vida al magisterio.

Ochoa Guzmán fue una importante figura en el magisterio, dejando huella en cada estado que representó a los maestros.

Lee también: Sección 22 del SNTE logra minuta de acuerdos en mesa de negociación tripartita

Le sobreviven su esposa, la maestra Carmen, sus hijos Rafael, Arabela, Zaira y Ulises, y sus nietos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm