Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

Pedro Haces recibe a rabino en San Lázaro; visita desata choque entre diputados de Morena

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

Exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y exsenador de la República por el Partido Nueva Alianza, Rafael Ochoa Guzmán, falleció este martes a los 75 años de edad.

Originario de Huatusco, Veracruz, donde nació en 1950, el docente fue también diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y dedicó su vida al magisterio.

Ochoa Guzmán fue una importante figura en el magisterio, dejando huella en cada estado que representó a los maestros.

Le sobreviven su esposa, la maestra Carmen, sus hijos Rafael, Arabela, Zaira y Ulises, y sus nietos.

