Exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y exsenador de la República por el Partido Nueva Alianza, Rafael Ochoa Guzmán, falleció este martes a los 75 años de edad.
Originario de Huatusco, Veracruz, donde nació en 1950, el docente fue también diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y dedicó su vida al magisterio.
Ochoa Guzmán fue una importante figura en el magisterio, dejando huella en cada estado que representó a los maestros.
Le sobreviven su esposa, la maestra Carmen, sus hijos Rafael, Arabela, Zaira y Ulises, y sus nietos.
