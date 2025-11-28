La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que llegó a acuerdos con el gobierno federal para el cumplimiento de sus demandas, luego de la mesa tripartita que sostuvieron en Oaxaca con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y funcionarios del gobierno del estado.

Sin embargo, señaló que la abrogación de las reformas educativas realizadas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el restablecimiento de la “bilateralidad”, son indispensables para resolver de fondo las afectaciones laborales del magisterio.

“Fue tardado la redacción de la minuta, sobre todo para que avancen los temas pendientes. Fueron muy puntuales los compañeros de los niveles educativos, estuvieron los planteamientos muy específicos en las demandas. Y los compañeros tienen claro en lo que se puede avanzar, en algunos niveles educativos, y en otros para darle seguimiento”, declaró la secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez.

La mesa de negociación celebrada en Ciudad Administrativa del gobierno de Oaxaca y ubicada en el municipio de Tlalixtac de Cabrera duró alrededor de 16 horas.

Pérez Martínez agregó que muchos de los temas que habían quedado pendientes en la mesa de negociación con el gobierno federal y estatal realizada en octubre pasado se retomaron en estas negociaciones.

“Se tiene una minuta de varias hojas y esperamos que estos compromisos que se han asumido desde el gobierno federal se puedan concretar. Más que llegar a acuerdos y plasmarlos aquí, la garantía es que vamos a seguir exigiendo que se cumplan los acuerdos. Ya hemos tenido situaciones en donde se firman varias minutas y no se cumplen los acuerdos”, dijo.

