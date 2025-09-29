El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el senador Adán Augusto López, acusado por presuntos nexos con el crimen organizado y evasión fiscal, no representa un problema para su partido.

Por el contrario, el legislador aseguró que en Morena respetan al exaspirante presidencial, que fue ligado a “La Barredora” porque su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, cuando fue gobernador de Tabasco, es señalado como líder de dicho grupo criminal.

Hace unos días también se acusó a López Hernández de no reportar depósitos millonarios para su campaña del 2023, realizados por dos empresas que recibieron contratos durante su gubernatura.

Lee también Sheinbaum rechaza que haya "fuego amigo" contra Adán Augusto; senador no está siendo investigado, aclara

“No es un lastre para nosotros. Nosotros no somos defensores jurídicos, seguramente cuando haya la acusación, si es que la hay, el Ministerio Público actuará y él se defenderá, pero para nosotros no es un lastre, es una persona que respetamos, que siempre vamos a expresar nuestra solidaridad con él”, dijo Monreal.

Hace tres días, el 26 de septiembre, Adán Augusto López negó que no haya declarado la recepción de 79 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024.

En conferencia de prensa, explicó que en 2023 obtuvo un total de ingresos por 22 millones 626 mil 398 pesos, y en 2024 presentó un activo en estado de posición financiera de 24 millones 539mil 998 pesos por prestación de servicios profesionales, salvo dos capítulos.

Lee también Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Aunado a ello, detalló que el año pasado recibió otros ingresos con lo cual se elevaron sus ingresos a alrededor de 56 millones de pesos, derivado de una herencia paterna que se encontraba en juicio en Estados Unidos.

Y añadió que recibirá más recursos, ya que actualmente “tenemos otro juicio por un depósito que nuestra madre en vida mantuvo durante muchos años en los Estados Unidos, y que está el litigio, como también está en litigio un departamento en la ciudad de Houston, Texas, que también es producto de, digamos, de la herencia familiar”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em