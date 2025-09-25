El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal hizo un llamado a "tener paciencia" con las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes han sido cuestionados en su desempeño durante sus primeras sesiones en el pleno.

En conferencia de prensa en la Cámara baja, el morenista dijo que las y los 9 ministros actuales "están en proceso de formación", por lo que pidió tener paciencia ya que, asegura, se están acoplando a las nuevas exigencias de México.

"Están en un proceso de formación. Es un proceso, es un proceso, tengamos paciencia. Yo sí confió en que ellos, los ministros y ministras van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene y que la sociedad espera", expresó.

Lee también Morenistas hacen "cochinito" para diputado Manuel Espino; legislador sigue grave tras derrame cerebral

Ministros de la SCJN. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

Uno de los medios de comunicación afirmó que en la Corte se vive un "caos" y una "crisis" con los ministros, ya que, aseguró, los asesores de los juzgadores ingresan al salón de plenos para decirles el sentido de su voto, cuando ya deberían tener experiencia.

En respuesta al comentario, Monreal dijo que: "No niego que se estén presentando este tipo de circunstancias que usted comenta, pero son parte de un proceso de enseñanza, de formación, de capacitación y que vale la pena ser pacientes".

"Lo importante es que no se corrompan", dice Monreal

Respecto al desempeño de los actuales ministros de la Corte que preside Hugo Aguilar, el coordinador de Morena en San Lázaro dijo que "lo importante es que no se corrompan" o que "vendan la justicia".

"Lo importante es que no se corrompan, lo importante es que no vendan la justicia al mejor postor, lo importante es que no reproduzcan vicios que nosotros hemos denunciado de manera recurrente y que por eso fue la Reforma Judicial tan profunda que vivió México", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc