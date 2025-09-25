Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que cada integrante de la bancada de Morena, aportará 5 mil pesos para apoyar al legislador Manuel Espino, quien sufrió un derrame cerebral el pasado 10 de septiembre.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el morenista confirmó que él mismo fue quien solicitó el apoyo para Espino, ya que debido a la gravedad de su salud, tuvo que ser llevado a una institución privada, donde permanece en condiciones de gravedad.

"Sigue en condiciones de gravedad el diputado Manuel Espino y si solicité el apoyo (...) yo plantee al grupo parlamentario que fuéramos solidarios para apoyar y fue por unanimidad que lo vamos a hacer. Fue contundente la respuesta y fue unánime en beneficio de nuestro compañero", expresó.

Manuel Espino, diputado federal de Morena en la LXVI Legislatura.

Agregó que como parte de la cooperación que harán los integrantes de Morena en la Cámara baja, la aportación económica mínima será de 5 mil pesos y "quienes tengan más posibilidad económica pueden aportar más" ya que, aseguró, "lo necesita un compañero nuestro integrante del grupo parlamentario".

¿Qué le pasó a Manuel Espino?

El pasado 11 de septiembre, Monreal dio a conocer la situación del diputado Manuel Espino, quien tuvo que ser llevado a terapia intensiva debido a que sufrió un derrame cerebral la noche anterior.

En su mensaje, Monreal también deseó la pronta recuperación del morenista y compartió que "estamos muy solidarios con su familia y con sus seres queridos", así como pidió "al creador" que le dé salud.

Por la gravedad en la salud del legislador, sus familiares difundieron una campaña en la página "GoFundMe" para solicitar apoyo económico y reunir un millón de pesos que ocuparían en gastos médicos, hospitalarios y de tratamiento.

En su mensaje de este día en San Lázaro, Monreal compartió que en la Cámara de diputados se "carece de servicios médicos mayores" desde hace varios años, por lo que solo disponen, como todos los mexicanos, del ISSSTE.

