La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno de México presentó una nota diplomática "de protesta" ante Estados Unidos tras la muerte de un connacional en un centro de detención migratoria en Adelanto, California.
Durante su conferencia de este jueves 5 de marzo, la mandataria señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actuó de inmediato tras conocer el caso.
“Ya tenemos más información sobre esto, ya se presentó una nota diplomática formal de protesta. De inmediato se presentó una nota diplomática y se está apoyando a la familia y la manera en que nosotros hacemos la denuncia ya es a través de las familias”, explicó.
Detalló que, por cuestiones legales, los consulados no pueden presentar directamente las denuncias, por lo que el gobierno mexicano brinda acompañamiento jurídico a los familiares.
“Entonces lo que se hace es apoyar a las familias con abogados para que puedan presentar la denuncia y darle toda la continuidad”, indicó.
La presidenta subrayó que no es el primer caso de mexicanos que fallecen bajo custodia migratoria en ese país, por lo que México ha actuado de forma constante mediante canales diplomáticos.
“En todos los casos se ha enviado nota diplomática y en todos los casos se está apoyando a las familias para la denuncia en los Estados Unidos, en los tribunales correspondientes”, afirmó.
Sheinbaum agregó que en este caso la protesta fue más firme y que el gobierno mexicano exige conocer plenamente lo ocurrido.
“Estamos exigiendo además toda la información, cómo fue que pasó, por qué pasó y todo lo que tiene que ver con ello”, dijo.
Asimismo, reiteró la postura del gobierno mexicano sobre la comunidad migrante en territorio estadounidense.
“Nuestra posición es que a las y los mexicanos que viven allá todos son honestos y trabajan y ayudan a la economía de Estados Unidos. Y pagan impuestos”, expresó.
