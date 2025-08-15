Más Información

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con Bernardo Arévalo; abordarán temas de seguridad y migración

Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con Bernardo Arévalo; abordarán temas de seguridad y migración

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Ante la actualización que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos de su , para incluir por primera vez el factor terrorismo, la presidenta declaró que “México está de moda y Quintana Roo también”.

En su conferencia mañanera de este viernes 15 de agosto en Chetumal, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre cómo esta alerta podría en nuestro país.

“Ayer presentamos cómo ha aumentado el número de visitantes y turistas a México, a pesar de cualquier alerta porque y Quintana Roo también”, declaró.

Lee también

El actualizó su aviso de viaje para México, al añadir el resumen de aviso de nivel 2 y se agregó el indicador de riesgo de terrorismo, en el que incluyó a la Ciudad de México. Sólo recomendó viajar a Campeche y Yucatán.

Tren Maya llega al millón y medio de pasajeros

En la Base Aeronaval de Chetumal, Sheinbaum Pardo destacó que el , al 11 de agosto desde que empezó a operar, ha tenido un millón 504 mil 319 pasajeros.

“Y cada mes es mayor, por supuesto en vacaciones, en época vacacional, pues es mayor que en época no vacacional, pero se sigue incrementando el número de visitantes y de pasajeros en el Tren Maya, hay algunos tramos que son más utilizados que otros, y recuerden que están por llegar más trenes que le va a dar mayor capacidad también para poder operar todavía con mayor número de pasajeros en toda la península. Va muy bien el Maya”, declaró.

Lee también

Comentó que en el primer semestre del año, las llegadas internacionales a México pasaron de 41.7 a 47.4 millones. En los primeros seis meses del año, expuso, los visitantes estadounidenses subieron 2.4%; los canadienses, 11.8% y de Reino Unido, 0.6%.

“Quintana Roo está de moda y sigue creciendo”, expresó la gobernadora .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses