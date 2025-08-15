Ante la actualización que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos de su alerta de viajes, para incluir por primera vez el factor terrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “México está de moda y Quintana Roo también”.

En su conferencia mañanera de este viernes 15 de agosto en Chetumal, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre cómo esta alerta podría impactar al turismo en nuestro país.

“Ayer presentamos cómo ha aumentado el número de visitantes y turistas a México, a pesar de cualquier alerta porque México está de moda y Quintana Roo también”, declaró.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su aviso de viaje para México, al añadir el resumen de aviso de nivel 2 y se agregó el indicador de riesgo de terrorismo, en el que incluyó a la Ciudad de México. Sólo recomendó viajar a Campeche y Yucatán.

Tren Maya llega al millón y medio de pasajeros

En la Base Aeronaval de Chetumal, Sheinbaum Pardo destacó que el Tren Maya, al 11 de agosto desde que empezó a operar, ha tenido un millón 504 mil 319 pasajeros.

“Y cada mes es mayor, por supuesto en vacaciones, en época vacacional, pues es mayor que en época no vacacional, pero se sigue incrementando el número de visitantes y de pasajeros en el Tren Maya, hay algunos tramos que son más utilizados que otros, y recuerden que están por llegar más trenes que le va a dar mayor capacidad también para poder operar todavía con mayor número de pasajeros en toda la península. Va muy bien el Maya”, declaró.

Comentó que en el primer semestre del año, las llegadas internacionales a México pasaron de 41.7 a 47.4 millones. En los primeros seis meses del año, expuso, los visitantes estadounidenses subieron 2.4%; los canadienses, 11.8% y de Reino Unido, 0.6%.

“Quintana Roo está de moda y sigue creciendo”, expresó la gobernadora Mara Lezama.

