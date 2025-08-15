Ante denuncias por daños ambientales en Cozumel y falta de los llamados “pasos de servidumbre”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que las playas de México “son del pueblo” y no pueden privatizarse.

“Las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse. Ahí en los lugares donde no hay acceso a la playa, tiene que abrirse acceso público a las playas y eso es lo que estamos trabajando en distintos lugares y con gusto lo vemos para Cozumel”, advirtió Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 15 de agosto en Chetumal.

La Mandataria federal dijo que se revisa también que las visitas a las zonas arqueológicas del país tengan un día de acceso gratuito.

Lee también Sheinbaum: Vuelo de dron de EU sobre Valle de Bravo fue para operación de delincuencia organizada; México no cuenta con ese equipo

“Los estamos viendo, igual que en las zonas arqueológicas que el domingo es gratuito. La idea es que haya un día gratuito para que la gente no tenga que entrar pagando, lo estamos revisando y ya muy pronto les informamos”, señaló.

“Tiene que haber un día gratuito, a fuerzas. Lo que estamos revisando es a partir de cuándo, pero lo vamos a hacer”, añadió.

La gobernadora Mara Lezama aseguró que Cozumel es “prioridad” y debe haber desarrollo sostenible y sustentable, con protección a las áreas naturales.

Lee también Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

“Siempre vamos a decir sí al crecimiento, pero sostenible y sustentable. Es una isla preciosa, pero queremos cuidar y lo que estamos haciendo es trabajar de la mano con la secretaria de Medio Ambiente, por supuesto con nuestra Presidenta, para cuidar cada proyecto”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr