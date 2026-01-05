De 2018 a la fecha, un total de mil 212 personas han obtenido el grado de maestría en alguno de los programas académicos que ofrece la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, "lo que refleja el fortalecimiento continuo de su oferta educativa de posgrado".

De acuerdo con un boletín, los programas de la EJE están orientados a la formación de especialistas en justicia electoral, democracia, derechos humanos, así como en análisis político y constitucional, con el objetivo de contribuir a la profesionalización del sistema electoral y al fortalecimiento de la vida democrática del país.

Destacó que la Maestría en Derecho Electoral es el programa con mayor número de egresados, al registrar mil 160 titulados, "consolidándose como un referente nacional en la formación técnico-jurídica de especialistas en materia electoral".

Dicho programa cuenta con el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad otorgado por la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), que avala el cumplimiento de los estándares establecidos en la Norma de Calidad RIAEJ NCR 1000-2019, garantizando procesos académicos de excelencia y mejora continua.

Por su parte, la Maestría en Derecho Constitucional concluyó su primera generación con 23 personas graduadas, especializadas en el estudio del constitucionalismo electoral, con énfasis en derechos fundamentales y en el análisis de corrientes clásicas y contemporáneas del constitucionalismo a nivel mundial.

Asimismo, la Maestría en Ciencia Política con Orientación Electoral ha formado a 29 egresados con conocimientos avanzados sobre sistemas políticos contemporáneos, políticas públicas y resolución de problemas concretos, en el contexto de la transformación del sistema político mexicano.

Con estos resultados, la Escuela Judicial Electoral reafirma su compromiso como institución pública y gratuita dedicada a impulsar la formación académica de excelencia y la profesionalización de las y los especialistas en materia electoral en México.

