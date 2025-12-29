(EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destacó la consolidación de su oferta académica durante 2025 con un total de 37 posgrados vigentes, entre especialidades, maestrías y doctorados, así como con la reciente apertura de un posdoctorado, “lo cual mantiene a esta institución como un espacio público de formación especializado en materia electoral líder en su materia”.

A través de un comunicado, la EJE indicó que actualmente 3 mil 661 alumnos están inscritos en algún posgrado de la institución, de los cuales 13 son para personal del TEPJF y 24 para público en general.

Detalló que en posgrado también se incluyen programas de maestría con varias generaciones en operación, entre los que se encuentran la Maestría en Derecho Electoral, Derecho Constitucional y Ciencia Política, así como la primera generación en Derechos Humanos. A estos programas, dijo, se suma el Doctorado en Derecho Electoral, que fortalece la formación académica de alto nivel en la materia.

En el rubro de especialidades, la EJE explicó que se contempla la Especialidad en Derecho Procesal Electoral, Derechos Humanos y Derechos Políticos, Democracia Inclusiva y Derecho Probatorio, programas orientados a la profesionalización y actualización especializada en áreas clave del ámbito jurídico-electoral.

Añadió que a ello se suman quienes actualmente cursan el posdoctorado en Constitucionalismo y Democracia, que tiene como objetivo fomentar la investigación de alto nivel de entidades académicas y jurisdiccionales con proyectos novedosos sobre el tema, el cual cuenta con participantes de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.

La institución enfatizó que también cuenta con un catálogo de 28 diplomados enfocados en el fortalecimiento de la democracia sustantiva y los derechos político-electorales; los más recientes son los de Elecciones Judiciales y Libertad de Expresión, entre otros, que han beneficiado a 23 mil personas desde 2018 a la fecha.

Además, señaló que, con la misión de democratizar el conocimiento, dispone de 25 cursos en línea, en los cuales han participado más de 487 mil personas, entre militantes de partidos políticos, estudiantes, académicos, litigantes, miembros de organizaciones civiles y personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre democracia y elecciones.

Agregó que los materiales de los cursos están diseñados para audiencias plurales e integran un enfoque transversal de derechos humanos, género, democracia y otros pilares esenciales, con lo que la EJE se consolida como una escuela pública y gratuita que concibe la justicia electoral como un agente de cambio social con impacto nacional e internacional.

