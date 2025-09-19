Más Información
Después de haber estado en México dos días, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, regresó a su país este viernes 19 de septiembre.
Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, despidió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Cerney y a su esposa, Diane Fox Carney.
"Les agradezco por fortalecer la relación entre Canadá y México. ¡Hasta pronto!", expresó el diplomático canadiense.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la reunión que sostuvo con el primer ministro de acordó un plan de acción para fortalecer el T-MEC, mantener el acuerdo de visas para trabajadores agrícolas mexicanos, así como la cooperación educativa, cultural y científica.
La Presidenta indicó que también hablaron sobre la importancia de una colaboración estrecha en materia de seguridad, pero con respeto a la soberanía de ambas naciones.
