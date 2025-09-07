Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

La presidenta Nacional de Morena, , criticó el nombramiento de , hija de la excandidata presidencial del PAN, , como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, pese a no haber sido la más votada, destacó la morenista.

Alcalde recordó que la establece que la presidencia del Tribunal corresponde a quien logre más votos en la contienda. Sin embargo, explicó que Ocampo quedó en sexto lugar, "por qué una decisión tan autoritaria (darle la Presidencia)", cuestionó.

"¿Cómo se explican que eso pueda suceder? ¿Quién decidió eso? ¿Por qué una decisión tan autoritaria? No, no puede ser. El es al que le toca, en primera instancia, cumplir con la Constitución, defender la Carta Magna. No puede ser los primeros que la violen", manifestó la Presidenta nacional de Morena.

Lee también

Sobre esa misma línea, la legisladora guinda aprovechó para expresar su reconocimiento por la ; sin embargo, reiteró que en el caso de Aguascalientes había que analizar la posibilidad de impugnar la decisión.

Desde sus redes sociales, Morena señaló que este caso exhibe diferencias entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y los del “PRIAN”, pues acusó que la llegada a la Presidencia del Tribunal de la hija de Vázquez Mota fue una imposición “autoritaria e ilegal”.

“Aunque no ganó la elección, Ocampo Vázquez será quien encabece el Tribunal en la entidad”, enfatizó

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Colección Home 4W4RIWJ6ERFLPH7GOGIVSDJA2A

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses