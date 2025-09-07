La presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó el nombramiento de María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, pese a no haber sido la más votada, destacó la morenista.

Alcalde recordó que la Constitución de Aguascalientes establece que la presidencia del Tribunal corresponde a quien logre más votos en la contienda. Sin embargo, explicó que Ocampo quedó en sexto lugar, "por qué una decisión tan autoritaria (darle la Presidencia)", cuestionó.

"¿Cómo se explican que eso pueda suceder? ¿Quién decidió eso? ¿Por qué una decisión tan autoritaria? No, no puede ser. El Poder Judicial es al que le toca, en primera instancia, cumplir con la Constitución, defender la Carta Magna. No puede ser los primeros que la violen", manifestó la Presidenta nacional de Morena.

Lee también Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Sobre esa misma línea, la legisladora guinda aprovechó para expresar su reconocimiento por la nueva Corte; sin embargo, reiteró que en el caso de Aguascalientes había que analizar la posibilidad de impugnar la decisión.

Desde sus redes sociales, Morena señaló que este caso exhibe diferencias entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y los del “PRIAN”, pues acusó que la llegada a la Presidencia del Tribunal de la hija de Vázquez Mota fue una imposición “autoritaria e ilegal”.

“Aunque no ganó la elección, Ocampo Vázquez será quien encabece el Tribunal en la entidad”, enfatizó

La diferencia entre los gobiernos de la Transformación y los del PRIAN queda clara frente a los hechos autoritarios e ilegales ocurridos en Aguascalientes, luego de la elección del nuevo Poder Judicial.



¡Ver para creer! A pesar de no haber ganado la elección, María José Ocampo,… pic.twitter.com/EIFGjkpDNo — Morena (@PartidoMorenaMx) September 6, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Colección Home 4W4RIWJ6ERFLPH7GOGIVSDJA2A ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.Colección Home 4W4RIWJ6ERFLPH7GOGIVSDJA2A

mahc/LL