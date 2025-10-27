Más Información
Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, está detenido en Miami; es por su situación migratoria
¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"
Conceden a Fernanda Trías el Premio Sor Juana Inés de la Cruz; destacan su novela "El monte de las furias"
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acudió esta mañana a la Cámara de Diputados, para comparecer ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Fue recibido por el presidente de la Junta, Ricardo Monreal, quien anunció que el funcionario federal les presentara los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lee también EU puede cancelar visas en cualquier momento si hay motivos: Embajada; “no es un derecho, es un privilegio”, dice
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, destacó la importancia de la comparecencia, ante el panorama de la seguridad que se vive en el país.
“Uno de los temas que más importan a la ciudadanía, pues evidentemente, su seguridad, su vida, la de su familia. Así es que estamos obligados a estar aquí y a trabajar”, dijo.
Lee también MC solicita de manera oficial regresar a sesiones 100% presenciales en San Lázaro; acusa negativa de Morena
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]