La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a las y los legisladores a informar si han sido notificados de que su visa para entrar a Estados Unidos ha sido revocada, las razones de ello y en qué etapa procesal se encuentra dicho proceso.

“No se trata de viajar, cruzar la frontera o ir a Disneylandia, se trata de la relación que los políticos y los servidores públicos mexicanos están generando con nuestro mayor socio comercial, por la transparencia, por la rendición de cuentas deberían de informarlo”, sostuvo en entrevista con medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La legisladora panista, puntualizó que México necesita saber quiénes están en este supuesto, principalmente para clarificar y evitar especulaciones.

“Porque a lo mejor hay nombres que se están manejando, efectivamente si tienen una visa o digamos pensando en el otro lado de la moneda, pues sí hay que tener claridad a quiénes les retiran su visa, por qué se les retiran su visa y en qué proceso legal está México, lo necesitan”, insistió.

"Por respeto no recibí a ningún cabildero sobre discusión del Paquete Económico"

López Rabadán fue cuestionada en torno a los cabilderos que en los últimos días buscaron a diputadas y diputados para negociar modificaciones al paquete económico.

Al respecto, puntualizó que, por respeto a las comisiones legislativas, no recibió de manera formal a representantes de empresas u organizaciones.

“Para mí era prioritario dejar que las comisiones pudieran resolver, porque en estricto sentido a quien compete la definición de dictámenes es a las comisiones; hay, como ustedes saben, un registro público, numerado, con personas que acudieron (…) lo que toca a mí como presidenta de la Cámara de Diputados, decidí no recibir de manera formal a ningún cabildero por respeto a las comisiones de dictamen”, indicó.

Respecto a la discusión del Paquete Económico que se lleva a cabo en el pleno de la Cámara de Diputados, informó que se inscribieron 198 reservas para el dictamen de Ley de Impuestos Especiales a Productos y Servicios con relación a impuestos a bebidas azucaradas, tabaco y video juegos violentos, entre otros.

“Exactamente son 198 reservas hasta este momento; habremos de cerrarlo en el momento procesal, pero eso significa que, si hacemos un parangón como el día de ayer, pues se avizoran todavía unas 5 o 6 horas de debate. Entendiendo pues que ya también hay posiciones claras y públicas de por ejemplo el tema de refrescos y demás”, concluyó.

