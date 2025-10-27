Más Información

Después del relanzamiento en días pasados del PAN, la presidenta aseguró que “no funcionó” e insistió en que se trata del “PRIAN”.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, comentó que ni “los comentócratas” reconocieron este relanzamiento de Acción Nacional.

“Ahora, incluso, recupera el PAN estos símbolos de la ultraderecha”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

En el Salón Tesorera, aprovechó para lanzarse contra el neoliberalismo y las administraciones priistas y panistas, antes de la del expresidente .

A Vicente Fox lo señaló por el supuesto cambio que llegaría; a Felipe Calderón por la llamada “guerra contra el narcotráfico”; y a Peña Nieto por “la compra masiva del voto”.

El neoliberalismo se impuso con dos fraudes electorales y la compra del voto, sin respetar la voluntad del pueblo, declaró.

