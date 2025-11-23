Más Información

La Coordinación Nacional de Protección Civil () alertó que en los próximos tres días se presentarán en 11 estados, mientras que en cinco estados se darán .

Las lluvias se presentarán en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Los estados que tendrán temperaturas bajas son: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Se le pide a la población seguir las medidas preventivas y mantenerse informada por medio de las cuentas oficiales del Gobierno de México, como lo son Protección Civil, Conagua y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Recomendaciones ante fuertes lluvias:

Revisar el Plan Familiar de Protección Civil.

Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identificar las rutas de evacuación y ubicar los refugios temporales de tu localidad.

Manténer libres las coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para permitir el flujo del agua.

Podar árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpiar las azoteas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Recomendaciones ante bajas temperaturas

Usar ropa térmica, gorro, bufanda y cubrir adecuadamente a niñas, niños y adultos mayores.

Evitar el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Proteger las tuberías y almacenar agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguardar a mascotas en lugares cálidos.

Acudir a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

