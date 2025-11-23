La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó que en los próximos tres días se presentarán fuertes lluvias en 11 estados, mientras que en cinco estados se darán bajas temperaturas.

Las lluvias se presentarán en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Los estados que tendrán temperaturas bajas son: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Se le pide a la población seguir las medidas preventivas y mantenerse informada por medio de las cuentas oficiales del Gobierno de México, como lo son Protección Civil, Conagua y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Recomendaciones ante fuertes lluvias:

Revisar el Plan Familiar de Protección Civil.

Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identificar las rutas de evacuación y ubicar los refugios temporales de tu localidad.

Manténer libres las coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para permitir el flujo del agua.

Podar árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpiar las azoteas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Recomendaciones ante bajas temperaturas

Usar ropa térmica, gorro, bufanda y cubrir adecuadamente a niñas, niños y adultos mayores.

Evitar el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Proteger las tuberías y almacenar agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguardar a mascotas en lugares cálidos.

Acudir a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

