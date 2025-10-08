Ante los efectos del huracán Priscilla, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se encuentra desplegada una fuerza de tarea integrada por dos mil 508 elementos, 330 vehículos y 189 unidades de maquinaria pesada, operando en acciones preventivas y de atención a la población en Baja California Sur.

En un comunicado la CNPC señaló que a las 6:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, el centro de Priscilla, huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Detalló que la autoridades estatales, municipales e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar) continúan con los recorridos en zonas vulnerables.

Esto para difundir entre la población las medidas preventivas y verificar las condiciones de los refugios temporales, además de la instalación de un puesto de mando alterno en el municipio de La Paz.

Los Planes DN-III-E, GN y Marina están en operación en apoyo en labores de seguridad y auxilio a la ciudadanía ante las precipitaciones y sus efectos en el área.

Se han implementado cierres preventivos de puertos para embarcaciones mayores en Cabo San Lucas y menores en La Paz, Los Barriles, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.

En tanto la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realizó acciones para desalojar el agua acumulada en la Clínica No. 6 del IMSS, en San José del Cabo, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reportó lista para atender cualquier afectación que la población reporte a través de la aplicación CFE Contigo y al 071.

La CNPC destacó que las autoridades estatales y municipales mantienen sesiones permanentes de los Consejos Estatal y Municipales de Protección Civil, con la participación de la CNPC, Defensa, Marina, GN, SMN, Conagua, SMN y CFE.

El gobierno de BCS dispuso la suspensión de clases en todos los niveles educativos los días 7 y 8 de octubre, así como de actividades administrativas en oficinas municipales y en centros deportivos.

También determinó el cierre de actividades recreativas en todas las playas de Los Cabos y restringir la venta en puestos semifijos y de alimentos, para evitar riesgos sanitarios.

En cuanto a los efectos que el paso del huracán Priscilla ha generado en los estados de BCS, Jalisco y Nayarit, se destaca que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

