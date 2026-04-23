Ante las recientes inconformidades de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), su director general, Arturo Reyes Sandoval, aseguró que la institución mantiene apertura total al diálogo y está a la espera de que los inconformes presenten formalmente sus demandas para atenderlas.

“Estamos abiertos al diálogo, en cuanto gusten nos entreguen su pliego petitorio, porque estamos en la mejor disposición de informar a la comunidad y atender cualquier inquietud”, afirmó el titular del IPN en entrevista, al referirse a las movilizaciones estudiantiles anunciadas en días recientes.

El directivo reconoció que entre las principales demandas se encuentran solicitudes de auditorías. Sin embargo, subrayó que el Instituto ya es objeto de revisiones constantes, con más de 270 a 300 auditorías anuales, lo que, dijo, forma parte de una práctica institucional permanente.

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Reyes Sandoval insistió en que uno de los ejes centrales para atender las inquietudes es fortalecer la comunicación con la comunidad politécnica, a fin de aclarar dudas y transparentar procesos administrativos y financieros.

Asimismo, indicó que hasta el momento no han recibido formalmente ningún pliego petitorio por parte de los estudiantes inconformes, aunque confió en que esto ocurra en breve para poder iniciar mesas de trabajo.

“Todavía no nos entregan ningún pliego, pero esperamos que lo hagan para ponernos a trabajar y resolver los retos que tiene cada unidad académica”, señaló.

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El funcionario también reiteró que la postura institucional se alinea con la política del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, en el sentido de privilegiar el diálogo abierto con la comunidad educativa.

Las declaraciones se dieron en el marco del 30 aniversario del Centro de Investigación en Computación (CIC), donde el director destacó el papel estratégico de este espacio en la formación de especialistas en áreas como inteligencia artificial y ciencia de datos, así como su contribución al desarrollo tecnológico del país.

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bmc