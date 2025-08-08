Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

La presidenta presentó en su mañanera de este viernes 8 de agosto una canción inédita del , que habla de las injusticias contras las personas migrantes.

En el Salón Tesorería de , Sheinbaum Pardo comentó que convenció a Intocable de presentar la nueva canción “Estamos todos” en ese espacio.

La Presidenta dijo que “los se sienten de pronto en una situación difícil” y la canción habla “de cómo juntarse, cómo sentirse parte de nuestro país y parte de un colectivo que los quiere, que los ama y que siempre van a estar protegidos”

“¡Aquí va Intocable!”, expresó Claudia Sheinbaum al presentar el video musical hecho con inteligencia artificial.

Lee también

¿De qué habla “Estamos todos”?

La nueva rola del grupo norteño, fundado en los años 90 por Ricky Muñoz y René Martínez, habla de las injusticias contra las personas migrantes, en el marco de las acciones recientes que ha hecho el gobierno estadounidense de .

“Mis ojos tiene frío por ver el mundo arder

Balas en vez de amor

¿Por qué nos separan?

Solo por hablar español

Quien hoy se sienta solo, aquí estoy, estamos todos, sueños para vivir mejor”, dice una parte de la canción.

Presentan en la mañanera de Sheinbaum la canción "Estamos todos" del Grupo Intocable. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Presentan en la mañanera de Sheinbaum la canción "Estamos todos" del Grupo Intocable. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Muchas gracias Grupo Intocable por dejarnos presentar esta canción inédita en , dedicada a todas y todos”, comentó la Mandataria federal.

A pregunta expresa sobre si estarán presentándose el 15 de septiembre en el , Sheinbaum Pardo dijo que en esta ocasión no, pero que los invitará para el siguiente año.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses