La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en su mañanera de este viernes 8 de agosto una canción inédita del Grupo Intocable, que habla de las injusticias contras las personas migrantes.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que convenció a Intocable de presentar la nueva canción “Estamos todos” en ese espacio.

La Presidenta dijo que “los hermanos migrantes se sienten de pronto en una situación difícil” y la canción habla “de cómo juntarse, cómo sentirse parte de nuestro país y parte de un colectivo que los quiere, que los ama y que siempre van a estar protegidos”

“¡Aquí va Intocable!”, expresó Claudia Sheinbaum al presentar el video musical hecho con inteligencia artificial.

¿De qué habla “Estamos todos”?

La nueva rola del grupo norteño, fundado en los años 90 por Ricky Muñoz y René Martínez, habla de las injusticias contra las personas migrantes, en el marco de las acciones recientes que ha hecho el gobierno estadounidense de Donald Trump.

“Mis ojos tiene frío por ver el mundo arder

Balas en vez de amor

¿Por qué nos separan?

Solo por hablar español

Quien hoy se sienta solo, aquí estoy, estamos todos, sueños para vivir mejor”, dice una parte de la canción.

Presentan en la mañanera de Sheinbaum la canción "Estamos todos" del Grupo Intocable. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Muchas gracias Grupo Intocable por dejarnos presentar esta canción inédita en la mañanera, dedicada a todas y todos”, comentó la Mandataria federal.

A pregunta expresa sobre si estarán presentándose el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo dijo que en esta ocasión no, pero que los invitará para el siguiente año.

