Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Unos 300 migrantes salieron ayer miércoles de Tapachula, Chiapas, en la llamada caravana “Éxodo de justicia”, cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados.

La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL
La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL

Lee también

La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL
La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL

La caravana migrante camina por la carretera Costera escoltados por la Guardia Nacional y Policía Estatal de Caminos, así como una ambulancia de Protección Civil de Chiapas con paramédicos y cuatro unidades del Instituto Nacional de Migración (INM) y Beta Sur.

La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL
La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL

Lee también

La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL
La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL

El destino de este grupo ya no es Estados Unidos. Los migrantes tienen claro que no podrán cruzar la frontera, y si lo hacen se arriesgan a ser deportados hasta su país. Ahora lo que buscan es llegar a la Ciudad de México o a otras metrópolis del país donde puedan trabajar.

La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL
La caravana migrante “Éxodo de justicia” que salió el pasado miércoles de Tapachula, Chiapas, avanza por la carretera Costera y cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados, el 7 de agosto de 2025. Foto: María de Jesús Peters/EL UNIVERSAL

Lee también

Con información de María de Jesús Peters

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses