Unos 300 migrantes salieron ayer miércoles de Tapachula, Chiapas, en la llamada caravana “Éxodo de justicia”, cuyo objetivo es llegar a la Ciudad de México en busca de papeles y trabajos bien remunerados.
La caravana migrante camina por la carretera Costera escoltados por la Guardia Nacional y Policía Estatal de Caminos, así como una ambulancia de Protección Civil de Chiapas con paramédicos y cuatro unidades del Instituto Nacional de Migración (INM) y Beta Sur.
El destino de este grupo ya no es Estados Unidos. Los migrantes tienen claro que no podrán cruzar la frontera, y si lo hacen se arriesgan a ser deportados hasta su país. Ahora lo que buscan es llegar a la Ciudad de México o a otras metrópolis del país donde puedan trabajar.
Con información de María de Jesús Peters
maot