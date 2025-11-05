Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y escritora, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que la mandataria federal fue acosada por un hombre en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México el pasado martes 4 de noviembre.

“Querida presidenta Claudia Sheinbaum: en cualquier tiempo, enfrentando a buitres y a halcones, y en cualquier circunstancia, siempre contará con nosotros”, expresó la exprimera dama en redes sociales.

La esposa de Andrés Manuel López Obrador reprobó el “ultraje” a la investidura presidencial y la agresión ya que, resaltó, como mujer ha representado dignidad y decoro del pueblo de México.

Lee también Políticas y activistas alzan la voz contra acoso a Claudia Sheinbaum; "la violencia de género no distingue jerarquías", acusan

Por tanto, reiteró que lo ocurrido el pasado martes en la capital es “reprobable” y “vergonzoso”.

“Usted, como siempre, continúe con las convicciones y la fortaleza que la distinguen. Y no se le olvide ni por un instante que somos millones los que la apoyamos y quienes estamos muy orgullosos de que sea nuestra presidenta, una mujer valiosa, valiosísima”, señaló Gutiérrez Müller.

Esta mañana, la Presidenta de la República anunció durante su conferencia matutina que presentó una denuncia penal por el episodio de acoso que vivió ayer en la Ciudad de México.

Lee también Corte condena acoso contra Claudia Sheinbaum; ninguna mujer debe ser objeto de conductas que vulneren su integridad, señala

“Debe quedar claro que, más allá de ser Presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en el país y en el mundo. Nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal”, afirmó.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo, se revisará junto a la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, la legislación para que este delito de acoso y hostigamiento a mujeres sea sancionable en los 32 estados del país.

“El uso de la imagen, que también es delito. El poner la fotografía está fuera de toda ética, toda moralidad. Pero además puede entrar incluso la Ley Olimpia o la revictimización”, mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc