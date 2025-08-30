Más Información

La Fiscalía General de la República () informó que Erick "R", fue entregado a las autoridades estadounidenses, quien era requerido por la Corte del Octavo Distrito Judicial del Condado de Clark, Nevada en .

El mexicano está relacionado con el homicidio de una ocurrido en 2020. Sobre el caso se sabe que la víctima fue privada de la vida dentro de su departamento y días después su cuerpo fue hallado en una carretera en el estado de Nevada.

La entrega del fugitivo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado al país vecino.

Por medio de un comunicado, la FGR informó que el envío de Erick "R" ocurrió en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y EU.

