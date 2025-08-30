Más Información

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), deploró la desaparición y muerte de la madre buscadora , cuyo cuerpo fue encontrado este jueves en .

“Expresamos profunda consternación por la desaparición y el asesinato de la #MadreBuscadora y defensora de Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija desaparecida desde junio de este año en #Zacatecas. Alentamos a las autoridades a seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos”, dijo en su cuenta de X.

El pasado 28 de agosto, el colectivo “Siguiendo tu rastro con amor Zacatecas” informó sobre el asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija Goretty Guadalupe, desaparecida en junio de 2025.

El cuerpo de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo fue encontrado el jueves en San Luis Potosí (16/07/2025). Foto: Especial
“En este momento, está vinculada directamente a la preocupación por la protección de los familiares de Aida Karina, y de todas y todos los familiares dedicados a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos”, indicó el colectivo.

Indicó que está en permanente comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas e informó que están dando exhaustivo seguimiento a las investigaciones que están realizando sobre este doloroso crimen de Aida Karina.

“Exigimos justicia para Aida Karina y para todos los crímenes que afectan a nuestros seres queridos desaparecidos y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda. Desde el Centro Prodh recordamos que desde 2010, +30 personas buscadoras han sido asesinadas; al menos 8 personas en lo que va del año. Buscar no debe costar la vida".

