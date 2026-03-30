Luego que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que está trabajando con el gobierno de la isla para reactivar el envío del combustible como parte de los acuerdos comerciales que se tienen en esta materia.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que este fin de semana llegó otro barco mexicano con varias toneladas de alimentos como parte de la ayuda humanitaria a la isla.

"Llegó un buque petrolero ruso a Cuba y el presidente Trump dijo que ya no tenía problema de que otros países pudieran enviar petróleo a Cuba, ¿en el caso de México se va a reactivar el envío de petróleo y si podría ser llenos próximos días?", se le preguntó en conferencia de prensa.

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"Recuerda que desde hace tiempo lo estábamos viendo, si quieren un día ya lo dedicamos explicar este tema. Hemos estado enviando ayuda humanitaria recientemente y hace dos días llegó un barco también con alimentación y con un buen número de tonelada y vamos a seguir ayudando en términos humanitario al pueblo cubano.

"Y también el trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales, porque son esa parte y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba, y eso tiene que ver también con el envío de petróleo, porque una parte es humanitaria, y otra parte son acuerdos comerciales que hemos tenido como lo he dicho desde hace décadas no es de ahora, y en ambos temas estamos trabajando con ellos", respondió.

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